Yönetmek zordur

Şirketler gibi kulüplerin yönetimleri de aynıdır.

Şöyle ki;

Bir futbol takımı amacına ulaşmak için insan ve parasal kaynakları, araç ve gereçler ile altyapı imkanlarını uyumlu ve etkin kullanmak zorundadır.

Bunlara imkan verecek kararları almaya, alınan kararları uygulamaya yönetim diyoruz!

Ünal ve yönetimin işi hiç de kolay değil.

Ünal'ı eski tanırız. Bilinmeyen taraflarını biliriz. Zaman içinde onları sizlerle paylaşacağım.

Ünal "Her şeyi ben iyi bilirim" diyen biri değil. İşini iyi bilenleri bir araya getirip, onları uyum içinde çalıştıran biridir.

Ünal suyun derinliğini iki ayağı ile de ölçmez! Tedbirlidir yani.

Ve dürüsttür Ünal. Övgü ve iltifat da beklemez. Yaptığı iyi ve güzel işleri, pahalıya satanlardan olmadı... Küçük bir yaşanmışlığı paylaşmak isterim.

Ünal'a Trabzon'un Şana mevkiinde dayalı döşeli bir villa hazırlandı.

Ünal, "Masrafa gerek yok evim burada değil. Ben de futbolcu arkadaşlarım gibi tesislerde kalmayı tercih ederim" dedi.

Şu inceliğe bakar mısınız?

***

Konfüçyüs, "Kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin. Çünkü, onlar sizi kaybetmemek için susar. Abdal oldukları için değil" demiştir.İki yıl evvel neleri konuşuyorduk!Şimdi neyi hayal ediyoruz!Atalarımız ne demiş?Hava soğuduğunda gölge veren ağaçlar unutulur. Tıpkı işi bitince unutulan güzel insanlar gibi. Bizim taraftarımız vefalıdır ama asla unutmaz!

***

Kim ne derse desin.

Futbol keyifle izlenen bir spor dalı.

Yensen de yenilsen de 90 dakika hop oturup hop kalkıyorsun.

Konya-Trabzonspor müsabakası kıran kırana geçti. Trabzonspor ilk yarı topa çok sahipti. Soyunma odasına 1 -0'la gitti.

İkinci yarı Konya varıyla, yoğuyla hücuma geçti. Çok sert ve futbola yakışmayan hareketlerle Trabzonspor'u tahrik ederek maçı seyrinden çıkarmaya çalıştılar ama tecrübeli kaptan Sosa soğukkanlı hareketlerle durumu kurtardı.

Bundan memnun olmayanlar da çıkabilir. Canları sağ olsun.

Ünal hocanın talebeleri hedefe kilitlendi. Bu galibiyet büyük camiaya hayırlı olsun.