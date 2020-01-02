Devre arasını iyi değerlendirin bari

Acısıyla tatlısıyla bu ilk yarı da bitti. Bugün güney takımlarını yazalım. İlk yarıdan beklentileri neydi, ne oldu?

Hedeflerine ulaştılar mı?

Gaziantep Futbol Kulübü'nden başlayalım. Kırmızı-siyahlı ekibin hedefi yeni çıktığı ligde tutunmaktı.

Sumudica bu hedefi tutturduklarını açıkladı. Gaziantep bir galibiyet ve beraberlikle hedefine fazlasıyla ulaştı.

Pazar günü Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti kaçırdı ama İlk yarıyı 9. sırada tamamladı. İkinci yarıda daha başarılı bir Gaziantep izleyeceğiz.

H H H

Adana Demirspor bocalasa da süper lig iddiasını sürdürüyor.

Mavi Şimşekler ikinci yarıda üst sıraları zorlayacaktır. Başkan Murat Sancak ilk yarının son haftasında başarılı olamayan ve istenileni veremeyen futbolcularla yollarını ayırdı. Sözleşmelerini feshetti.

Son iki haftayı galibiyetle kapatan Adana Demirspor ilk 6'dan kopmadı.

İkinci yarıda daha iyi olacaklarından eminim. Hele bir iki takviye yaparsa iş tamam! Adanalı Süper Ligi istiyor.

Hasret bitsin diyor.

H H H

Lider Hatayspor ise çıkışını sürdürüyor. Süper Lig'e bu sezon ulaşacak gibi... İlk yarıyı lider bitirmesi bunun kanıtı.

Bordo-beyazlılar son maçta Bursaspor'a boyun eğdi. İkinci yarıda Hatayspor emin adımlarla yoluna devam edecektir ve sezon sonunda Süper Lig'i kente getirecektir.

Hataysporlular bunu hak ediyor.

H H H

Adanaspor'a gelince; kentte büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımın neredeyse tamamı gurbetçilerden oluşmuştu. Uyum sorunu, futbolcuların yetersizliği Adanaspor'u beklentilerin çok uzağında bıraktı.

Müzmin sakat Eze'den fayda gelmedi. Ama Başkan Bayram Akgül ikinci yarıda önlemini alacaktır.

Turuncu-beyazlı ekip düştüğü girdaptan kurtulacaktır.

Çünkü bulunduğu sıra ona hiç yakışmıyor. Adanasporlu taraftarlar buna çok üzülüyor.