İkinci perde açılıyor – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu İkinci perde açılıyor

İkinci perde açılıyor

liglerinde ikinci perde bu hafta açılıyor. İkinci yarıya yapılan transferler damga vurdu. Güney'in takımları; Hatayspor, , da sıkı şekilde hazırlandı.
Trabzonspor'dan şimdilik söz etmiyorum. Hele maçlar bir başlasın!
O zaman konuşacağız elbet! Hazırlık maçlarında yeni oyun stilini gördük!
Türk futbol ile basketboluna hayırlı gelir inşallah.
Gaziantep ligde sağlam basıyor.
İlk yarıda bir başarı yakaladı. İkinci yarıda da bu başarıyı sürdürmek için çalışacak!
İç transferde Kenan Özer ve Oğuz Ceylan meselesini halletti.
Demirspor ilk yarıda arzu ettiği yere gelemedi. Mavi Şimşekler ikinci yarıdan ümitli ama. Başkan Murat Sancak takıma yararı olmayanları gönderdi.
Yerine başarılı oyuncalar aldı.
Kaleci Muhammed, İbrahima Kone, Pa Amat Diabba, , Hasan Kılıç gibi isimler Adana Demirspor'u hedefine ulaştırır. Beklenti bu yönde.

***

Adanaspor hayal kırıklığı oluşturdu.
Gurbetçi futbolcular önce göze ve kulağa hoş geldi. Şampiyon olacak bir kadro kuruldu dendi. Ama uyum sorunu sakat ve cezalar takımı fena vurdu.
Adanaspor da ikinci yarı için sıkı hazırlandı. Mbilla Etame, solbek Canberk, Celil Yüksel, Savaş Polat'tan beklenti büyük!
Hatayspor'a gelince!
Bordo-beyazlılar ilk yarının lideriydi.
Hatay camiası başarıya inandı.
Geçen yıl finalde kaçan daha yakınlar. Popov'u ve Rahman Buğra Çağıran'la daha da güçlendiler.
Ve takımı..
kapandı.
Bu takımı alarak Adana'ya getiren ve adını Adana Kulübü olarak değiştiren Başkan Mehmet Faruk Işıkay takımı önce Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon yaptı.
Geçen yıl da Süper Lig'e çıkardı.
Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi üç büyüklerin yer aldığı ligde mücadele veren Adana Basketbol geçen sene kümede kalmayı başardı.
Antrenör 'ın çalıştırdığı takım, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Ersin Ramoğlu - 10 Numara Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN