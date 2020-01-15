İkinci perde açılıyor

Türkiye liglerinde ikinci perde bu hafta açılıyor. İkinci yarıya yapılan transferler damga vurdu. Güney'in takımları; Hatayspor, Adana Demirspor, Adanaspor da sıkı şekilde hazırlandı.

Trabzonspor'dan şimdilik söz etmiyorum. Hele maçlar bir başlasın!

O zaman konuşacağız elbet! Hazırlık maçlarında yeni oyun stilini gördük!

İkinci yarı Türk futbol ile basketboluna hayırlı gelir inşallah.

Gaziantep ligde sağlam basıyor.

İlk yarıda bir başarı yakaladı. İkinci yarıda da bu başarıyı sürdürmek için çalışacak!

İç transferde Kenan Özer ve Oğuz Ceylan meselesini halletti.

Adana Demirspor ilk yarıda arzu ettiği yere gelemedi. Mavi Şimşekler ikinci yarıdan ümitli ama. Başkan Murat Sancak takıma yararı olmayanları gönderdi.

Yerine başarılı oyuncalar aldı.

Kaleci Muhammed, İbrahima Kone, Pa Amat Diabba, Erkan Zengin, Hasan Kılıç gibi isimler Adana Demirspor'u hedefine ulaştırır. Beklenti bu yönde.

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