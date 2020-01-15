İkinci perde açılıyor
Türkiye liglerinde ikinci perde bu hafta açılıyor. İkinci yarıya yapılan transferler damga vurdu. Güney'in takımları; Hatayspor, Adana Demirspor, Adanaspor da sıkı şekilde hazırlandı.
Trabzonspor'dan şimdilik söz etmiyorum. Hele maçlar bir başlasın!
O zaman konuşacağız elbet! Hazırlık maçlarında yeni oyun stilini gördük!
İkinci yarı Türk futbol ile basketboluna hayırlı gelir inşallah.
Gaziantep ligde sağlam basıyor.
İlk yarıda bir başarı yakaladı. İkinci yarıda da bu başarıyı sürdürmek için çalışacak!
İç transferde Kenan Özer ve Oğuz Ceylan meselesini halletti.
Adana Demirspor ilk yarıda arzu ettiği yere gelemedi. Mavi Şimşekler ikinci yarıdan ümitli ama. Başkan Murat Sancak takıma yararı olmayanları gönderdi.
Yerine başarılı oyuncalar aldı.
Kaleci Muhammed, İbrahima Kone, Pa Amat Diabba, Erkan Zengin, Hasan Kılıç gibi isimler Adana Demirspor'u hedefine ulaştırır. Beklenti bu yönde.
***Adanaspor hayal kırıklığı oluşturdu.
Gurbetçi futbolcular önce göze ve kulağa hoş geldi. Şampiyon olacak bir kadro kuruldu dendi. Ama uyum sorunu sakat ve cezalar takımı fena vurdu.
Adanaspor da ikinci yarı için sıkı hazırlandı. Mbilla Etame, solbek Canberk, Celil Yüksel, Savaş Polat'tan beklenti büyük!
Hatayspor'a gelince!
Bordo-beyazlılar ilk yarının lideriydi.
Hatay camiası başarıya inandı.
Geçen yıl finalde kaçan süper lige daha yakınlar. Popov'u ve Rahman Buğra Çağıran'la daha da güçlendiler.
Ve Adana Basketbol takımı..
Mersin Basketbol kapandı.
Bu takımı alarak Adana'ya getiren ve adını Adana Basketbol Kulübü olarak değiştiren Başkan Mehmet Faruk Işıkay takımı önce Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyon yaptı.
Geçen yıl da Süper Lig'e çıkardı.
Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi üç büyüklerin yer aldığı ligde mücadele veren Adana Basketbol geçen sene kümede kalmayı başardı.
Antrenör Mehmet Özkan'ın çalıştırdığı takım, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.