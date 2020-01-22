2. yarı ve umutlar

Trabzonspor rakiplerine gözdağı veren iyi bir başlangıç yaptı.

6-0'lık skor camiayı mest etti.

Kasımpaşa maçında futbolcular da taraftarlar da coştu.

Nwakaeme takımı iyi sırtladı.

Attığı goller ve asisti ile bu maça da damgasını vurdu.

İnanın izlerken mest oldum! Gol yemeden 6 gol atmak Trabzonspor'da umutları artırdı.

Çok gol yiyorduk, Hüseyin hoca onu çözdü! Küçük bir ayarla gol yeme derdini bitirdi. İnşallah böyle devam ederler!

Bizim uşaklar dört günde oynadığı iki maçta 8 gol attı, hiç gol yemedi.

Ndiaye, orta sahaya beklenen enerjiyi getirince Trabzonspor'u izleme keyfi bir hayli arttı.

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Gelelim Gaziantep 'e Takım haftayı puansız kapattı. F.Bahçe yenilgisine bakmayın. Kırmızı- siyahlı ekip devre arasını iyi değerlendirdi. 87. dakikada VAR tarafından iptal edilen bir golü var!O geçerli olsaydı durum daha farklı olacaktı. Üç puanı alan taraf Gaziantep olurdu. Çünkü iyi oynuyor pozisyon buluyordu. Bu VAR golünü yedi.Bu VAR kimine göre 'var' kimine göre 'yok!' İptal edilen o golde Twumasi kaleci Altay'ı geçti, seken top önüne düşünce de golü attı.Pozisyon öncesi Kayode'nin Ozan'a yaptığı faul golü iptal ettirdi.O 'VAR' böyle dedi.Velhasıl Gaziantep hak etmediği bir yenilgi aldı.

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Adanaspor ...Devre arası yeni futbolcular alındı.Yepyeni bir Adanaspor izledik.Akhisar maçının berabere bitmesine bakmayın.Turuncu beyazlı ekibin kaçırdığı çok gol var. Yeni futbolcular bir iki haftaya kadar uyum sağlar!Adanaspor'da sıkıntılı durumdan kurtulur.İlk maç bunun işaretini verdi.

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Hatayspor ise liderliğin keyfini yaşıyor.İlk yarının son maçında yenildiler.Altınordu karşısında beraberliği zor kurtardılar.Bordo beyazlı ekip 6 puan farkla hala lider. Ama keseden yiyor.Bu puan kayıpları rakiplerine yarıyor.Haberleri olsun!Daha dikkat etmeliler.