Fırtına tutulmuyor

Trabzonspor bu yıl durdurmak kolay değil. Çünkü fırtına bir yıl başka esiyor. Düdüklere rağmen kazanıyor! Taraftar da mest oluyor. Trabzon futbolla yatıp futbolla kalkan bir kent.

Tabii yol uzun ve engebeli.

Ama bordo-mavililer bu engebeleri de aşacaktır. Gençlerbirliği'ni uzun zamandan beri yenemiyorduk.

Sonunda şeytanın bacağını kırdık.

Trabzonspor şampiyonluğa kilitlenmişken takoz koyacaklardı.

Öyle de oldu.

Golcü Sörloth, Sivas maçında yok.

Efendi futbolcu olan Sörloth'e hayatında ilk kez kırmızı kart gösterdiler.

Sebep Baiano isimli futbolcu. Futbol yaşamını bitirecek yerlerine vurdu.

Sörloth ise yediği tekmelerle canı yandı.

Yaptığı tek şey onu itmek oldu. Bu yüzden kırmızı kart gördü! Tekmeci Baiano'nun da atılması lazımdı.

Düdükçü Hüseyin Göçek o tekmeleri yeseydi ne yapardı acaba? Baiano özür dilmemiş. Kasıtlı vur, sonra da özür dile.

Hadi be!

Neyse...

Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor.

Ayak oyunlarıyla engel çıkaracaklar elbet. Bordo- maviler bunları tek tek aşacaktır.

Sivas maçı gibi önemli bir maçta golcü futbolcu yok.

Kırmızı karta itiraz edilecek tabii. Ama sonuç ne olur bilmem. Bilinen tek şey uşakları tutmak artık çok zor.

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