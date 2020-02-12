Fırtına tutulmuyor – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Fırtına tutulmuyor

Fırtına tutulmuyor

bu yıl durdurmak kolay değil. Çünkü fırtına bir yıl başka esiyor. Düdüklere rağmen kazanıyor! Taraftar da mest oluyor. futbolla yatıp futbolla kalkan bir kent.
Tabii yol uzun ve engebeli.
Ama bordo-mavililer bu engebeleri de aşacaktır. 'ni uzun zamandan beri yenemiyorduk.
Sonunda şeytanın bacağını kırdık.
Trabzonspor şampiyonluğa kilitlenmişken takoz koyacaklardı.
Öyle de oldu.
Golcü Sörloth, maçında yok.
Efendi futbolcu olan Sörloth'e hayatında ilk kez gösterdiler.
Sebep Baiano isimli futbolcu. yaşamını bitirecek yerlerine vurdu.
Sörloth ise yediği tekmelerle canı yandı.
Yaptığı tek şey onu itmek oldu. Bu yüzden kırmızı kart gördü! Tekmeci Baiano'nun da atılması lazımdı.
Düdükçü o tekmeleri yeseydi ne yapardı acaba? Baiano özür dilmemiş. Kasıtlı vur, sonra da özür dile.
Hadi be!
Neyse...
Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor.
Ayak oyunlarıyla engel çıkaracaklar elbet. Bordo- maviler bunları tek tek aşacaktır.
Sivas maçı gibi önemli bir maçta golcü futbolcu yok.
Kırmızı karta itiraz edilecek tabii. Ama sonuç ne olur bilmem. Bilinen tek şey uşakları tutmak artık çok zor.

***

Hafta sonu derbisi oynandı.
Güney'in önemli bir derbisiydi bu.
süper lige çıkmak için çırpınıyor.
Allah için iyi de oynuyor.
Murat Sancak taraftara sözünü tutacak gibi. ise kümede kalma mücadelesi veriyor.
Ne acı değil mi?
Adana'nın iki takımından biri altta, diğeri üstte mücadele ediyor.
Demirspor taraftarı ile coştu, maçı kazandı. Adanaspor ise bu maçı unutup önündeki maçlara bakmalı sahasında ki maçları kazanması lazım.
Demirsporlulara 'Toros Kaplanı kümeye' tezahüratı ve ağıza alınmayacak küfürleri hiç yakışmadı. Demirspor yöneticileri buna müdahale etmeliydi.
Etmediler.
Kötü tezahürattan ceza gelebilir. Kaldı ki iki takım da Adana'nın...
Oldu mu yani...

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