Organize İşler!

Trabzonspor havadan kuş tutsa bile onu şampiyon yaptırmayacaklar! Çünkü hakemler organize oldu. Yılmaz Erdoğan'ın filmindeki çete araba çalıyordu. Bunlar da Trabzonspor'un emeklerini çalıyor! Bordo-mavilileri şampiyon yaptırmamak için tezgah kurdular. Bu durumu sezon başında da yazdım. '2010-2011'deki biçer-döver ekibi işbaşında' dedim. 'Bu MHK Trabzonspor'a şans tanımaz' dedim. Ve haklı çıktım! MHK hatalı kararlara bile bile göz yumuyor! Haftalardır Trabzonspor'un hakkını yiyorlar. Böyle bir ligde oynamak da anlamsızlaştı. Trabzonspor yönetimi toplanıp bir karar almalı. Genel Kurul Üyeleri sezona devam edip etmeme kararı almalı.

Başakşehir maçının orta hakemi Fırat Aydınus'tu... VAR hakemi ise Mete Kalkavan... Trabzonspor bu 2 hakemle hep kaybetti. Geçtiğimiz günlerde merhum Şadan Kalkavan mezarı başında anıldı. Mete Kalkavan da oradaydı. Bir Trabzonspor yöneticisi Kalkavan'a; "Mete senin Trabzonspor'a üç puan borcun var, yönettiğin hatalı maçtan dolayı" dedi. Kalkavan ise "Hayır iki puan" dedi. Hatasını bildiği için böyle konuştu. Başakşehir maçında Skrtel, Nwakaeme'yi formasından çekerek düşürdü... Buna penaltı verilmez mi Mete!.... Hadi Fırat Aydınus atladı, bu kritik pozisyonu sen niye görmedin? Gaziantep maçında da verilmeyen bir gol var! Hatta VAR'da incelenmeyen bir penaltı da. Başakşehir maçında da bir penaltımız verilmedi. Bunlar hakem hatası değil! Bunlar Trabzonspor'u biçme operasyonudur. Şampiyonluğu çalma operasyonudur! Basın, pozisyona 'penaltı' diyor. Hakem hocaları, yorumcular pozisyona 'penaltı' diyor. Fırat ve Mete efendiler penaltıyı yiyor. Trabzonlu hakkını çalanları asla unutmaz. Bu hakemlerle de Trabzonspor şampiyon olamaz. Benden söylemesi…