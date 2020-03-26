Koronavirüs sporu da vurdu

Şu korona belası liglere ara verdirdi. Dahası tüm spor branşlarını erteledi...

Sağlık önemli tabii.

Ligler bir şekilde başlar ve biter!

Ama ya sağlık!

Giderse bir daha geri gelmez!

Şimdi koronavirüs belasıyla mücadele zamanı! Dünya çapındaki sporcular da bile virüs görüldü.

Bilim insanlarının dediklerine uyarak tez zamanda bu beladan kurtulmanın çaresine bakacağız.

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Liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Kimi Play-Off istiyor! Kimi de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gibi konuşuyor!

Play-Off'a 4 takım kalsa 6 maç yapmak zorunda.

Liglerin bitmesine zaten 8 hafta kaldı. İki maçlık bir fazlalık için mi Play-Off.

Ağaoğlu'nun dediği gibi Play- Off'u unutalım. Nasılsa Avrupa Şampiyonası'na da ara verildi.

Ligler bir şekilde tamamlanır.

Yeter ki virüse çare bulunsun!

Liglere nisan sonunda başlasak haziran ayında biter.

Bazı hafta Çarşamba-pazar maç oynansa maçlar çabuk biter.

Bu 2-3 haftalık süreç belirleyici olacak.

Duruma göre ligler başlatılır!

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Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica'ya iki laf etmeden geçemem!

Adam ekibini toplamış kiraladığı özel bir jetle ülkesine dönmüş be!

Bu nasıl iştir?

Kulüp yöneticileri "Sumudica ve ekibinin Romanya'ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içinde öğrendik" diyor. Yönetimin gidişlerinden haberi yok! Gaziantepli yöneticiler bu duruma göz yummaz!

Büyük bir ihtimalle de izinsiz gittikleri için ipi çekilir!

İnsan sağlığı önemli tabii.

Romanya'da bu tehlike yok mu?

Elbette var. Herkes dikkatli olsun.

Türkiye çok ciddi önlemler alarak meseleye yaklaştı.

İnanıyorum ki en az hasarla bu illetten kurtulacağız.