Kavuşmaya az kaldı

Haziran sevdaya kavuşma ayı! İşaretler gelmeye başladı. Federasyon ligleri başlatmak istiyor. 10 gün içinde ak koyun kara koyun belli olur! Ben sevdam Trabzonspor'a diğer taraftarlar da aşık olduğu renklerine kavuşacak! Bu bir aşık-maşuk kavuşmasıdır. 1.5 aydır ayrı kaldığımız ligler için tarih verilmesi kulüpleri hareketlendirdi. Yabancı futbolcular izne gönderilmişti. Kulüpler onlara geri dönmeleri için haber uçurdu! Gelecek olan futbolcuları 14 günlük karantina süreci bekliyor. Liglerin başlamasına bir ay kala takımlar çalışmalara başlamalı. Ama durum biraz çetrefilli... Maçlar seyircili mi, yoksa seyircisiz mi oynanacak belli değil! Seyircili oynanacaksa taraftar statlara nasıl alınacak? Seyircili maçlardaki taraftar sayısı ise 2-3 bini geçmemeli. Bu kitapsız virüsün şakası yok çünkü! Seyircisiz maçlara da futbolcular, hoca ve zorunlu ekipler gelmeli. Liglerin tek şehirde başlayıp bitirilmesi söz konusuysa eğer; burası da Antalya olacaksa ve turist varsa risk de var demektir. Lig başlamadan önce futbolculara test yapılmalı. Kamplarda tek kişilik odalarda kalmalılar. Takımlarda bir sorun gözükmüyor. Ama Gaziantep hariç! Sumudica hoca ülkesine gitmişti. Şimdi gelmesi bekleniyor. Bu durumda takımlar biraz zor toparlanır!

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