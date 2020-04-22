Trabzonspor’da imza şov

Virüs hayatımızı çok değiştirdi. Takımlar kara kara futbolculara verecekleri parayı düşünüyor. Ve futbolculardan indirim yapmaları talep ediliyor. Taraftar yok, naklen yayın geliri de! Maçlar da oynanmıyor! Kulüpler zorda yani. Bu sıkıntının da üstesinden geliriz elbet! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri biten Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı bile. İki yıldız oyuncu imzaları videokonferansla atacak. Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili müjdeli haber geldi nihayet. İki oyuncu haftalar önce söz vermişti. Menajerlerinin ekstra talepleri süreci uzatmıştı. Ağaoğlu bu sorunu çözdü ve iki isim için ilginç bir imza töreni hazırladı. Ekranlardan keyifli bir imza şov izleyeceğiz. Tören Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK

Sumudica, yarın Türkiye'de olacak... Ve 14 gün karantinada kalacak! Süper Lig'e verilen erteleme karanının ardından özel jetle Romanya'ya giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın dönüş tarihi netleşti. Yönetim tarafından aranarak dönmesi istenen teknik adam, özel uçakla Gaziantep'e gelecek. Gaziantep yönetimi de 5 Mayıs tarihinde takımı toplama karar aldı. Ama Sumudica ve yardımcıları ilk antrenmanda olamayacak!

ADANASPOR

Adanaspor da ligler netleşene kadar bekleyecek. Turuncu-beyazlı ekip oyuncularına mayısa kadar izin verdi. Ligler yeniden başlarsa Adanaspor mayısta oyuncularına top başı yaptıracak. Liglerin başlaması haziranı geçerse izinler de uzayacak. Ama oyuncular Türkiye'de kalacak!

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak takıma ve personele maaşlarını eksiksiz yatırdı. Futbolcuların para sıkıntısı yok. Ancak birçok futbolcunun sözleşmesi mayısta bitiyor. İşte tek sorun bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karar merakla bekleniyor.