Nasıl olacak?

Liglerin başlama tarihi belli oldu gibi... Ancak bu iş çok su götürecek! Görünen köy böyle. Federasyon lig için 12 Haziran'ı gösterdi. Tamam! Bu tarihte özlem bitecek! İyi de ne olacak?

Futbol bir garip olmayacak mı?

Sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Tamam! Gol sevinci paylaşılmayacak.

İşte bu nasıl olacak? O heyecana nasıl gem vurulacak! Asıl soru bu işte.

Güya futbolcular uzaktan sevinecek! Bu mümkün olabilecek mi? Pek sanmam! Tek başına havaya zıplayacak falan! Kulübeye de gidemeyecek! Otelde birer kişi kalınacak. En kolayı bu galiba!

Hakemler maç saatine kadar maske takacak, maçta maskeler çıkarılacak!

Eh hadi bu da yapıldı diyelim. Peki; rakip oyuncu pozitifse ne olacak?

Bunun cevabı yok işte! 'Ne olursa olsun lig tamamlansın' deniyor sanki.

Hadi bunu da çözdük diyelim.

Futbolcular sürekli koşuyor. Haliyle tükürük oluşuyor. Sahaya tükürüyorlar!

Haliyle oyuncular o tükürüğe basıyor.

O tükürük mücadele sırasında düşen oyuncunun formasına yapışıyor. Veya eline temas ediyor. Futbolcu da gayri ihtiyarı elini ağzına götürüyor.

Bir sürü sıkıntı çıkacak gibi...

Herhalde TFF'nin bu sıkıntılarla ilgili bir planı vardır. Oyuncuların sağlığı göz ardı edilmemeli. Adı güya 'temassız bir lig' olacak... Ama nasıl? Oysa futbolda yüksek temas var! Gol sevinci var, ikili mücadele var. Yani var oğlu var!

12 haziranda bu sorularımızın cevabını alırız herhalde. Ama bu önlemler sonrasında futbol garip bir oyuna dönüşecek! Maçların seyircisiz oynanma ihtimali bile var... Durum her bakımdan sıkıntılı.