Uğurcan’ı tutmak zor

Lige dönüp dönmeyeceğimiz belli değil. Kulüpler harıl harıl gelecek yıl için hazırlanıyor!

Yeni transferlerle güçlenmek istiyorlar.

Şu ara en çok konuşulan isim Trabzonspor kalecisi Uğurcan.

Genç kaleciyle her gün yeni bir takım ilgileniyor...

Trabzonspor'un başarılarında Uğurcan'ın payı büyük!

Yaptığı kurtarışlarla adından çok söz ettirdi.

Transferlerin de gözdesi oldu.

Dünya kaleci sıkıntısı çekiyor.

Uğurcan bunun için paylaşılamıyor.

İngiliz takımları onun için şimdiden yarışa başladı.

Onlardan başka birçok Avrupa devi de peşinde.

Manchester City, Everton, Liverpool ve Tottenham'ın ardından bir başka Premier Lig takımı daha devreye girdi. 24 yaşındaki file bekçisine biçilen fiyat da büyük.

Tam 18 milyon pound.

Belki daha fazlasını veren çıkar.

Yüksek performansı, kritik kurtarışlarla bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerinin gözdesi.

Liverpool'un ilgi gösterdiği genç kaleci için Roma da devreye girdi.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City de, Çakır'ı listesine aldı. Nereden nereye...

Çalışırsan oluyor işte. Şenol Güneş de Trabzonspor'dan yetişti.

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İngiliz basınında yer alan bir habere göre Uğurcan'ı takibe alan City, transfer döneminde harekete geçecek! Bu transferle gerçekleşirse Trabzonspor 18 milyon pound kazanacak. Milli oyuncu Cenk Tosun, Çakır ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uğurcan Premier Lig'de oynar.

Dorukhan da oynayabilir." Trabzonspor Uğurcan'ı artık takımda zor tutar. Peki; yerine kaleci var mı? Erce var. Erce de iyi kaleci.

Ama Uğurcan gibi Trabzonspor kalesini koruyabilir mi bilmem?

Olmazsa Trabzonspor kapısından dönen Adanaspor kalecisi İrfan Can takıma kazandırılabilir.

Ne olacağını bekleyip göreceğiz!