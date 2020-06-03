Futbolun patronu İngiliz
Tribünde olamayacağız; ama olsun!.
Ekrandan izleyeceğiz; ona da razıyız! Hasret bitiyor!
12 Haziran tarihinde lig başlıyor!
Ama ne çektik be! Şimdi içimiz kıpır kıpır! Heyecan içindeyiz.
Pandemi süreci yüreklerde derin iz bıraktı. Bu bela yüzünden çok canımız yandı.
Cenazelere bile almadılar. Kimyamız bozuldu. Neyse ki hayat yavaş yavaş normale dönüyor!
Bu illet yüzünden dünyada zarar etmeyen kulüp kalmadı!
Bizimkilerin de zararı büyük! Yerli futbolculara şans vererek borçların telafisine çalışacağız!
Trabzonspor diğer takımlara örnek olsun! Başkan Ahmet Ağaoğlu pahalı futbolcuları ve disiplinsizleri gönderdi.
Bordo-mavililer ligi pırıl pırıl gençlerle götürüyor. Trabzonspor ligin de lideri! Ne varsa gençlerde var!
Onlara güvenelim ve destek olalım yeter. Artık tribünler yüzde 50 kapasiteli olacak.
Buna da alışacağız. En azından tribünler boş değil. Tesellimiz bu olacak!
Bu karton taraftar işi de fena değil.
***Futbolu İngilizler icat etti. Osmanlı'ya da futbolu İngiliz tacirleri soktu.
'Dünya futbolu' Londra'dan yönetilir.
Hakemler Kraliçe adına düdük çalıyor!
Futbol hemen her ülkedeki zenginlere emanet edilmiştir. Bizde de öyledir.
Misal Ali Koç FB'nin Başkanı ve finansörüdür.
Babası Rahmi Koç Beşiktaş divan kurulu üyesi ve finansörü. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç Galatasaraylı.
Koç Holding'in başkanı Ömer Koç da Beşiktaşlı. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç Galatasaraylı.
Ya taraftar olarak bizler... Zengin ailelerin eğlencesine zevk katan köleler miyiz? Zenginler eğlenir, bizler taraftar olarak kapışırız.
Maalesef bu öfke 'kaos' odaklarınca kullanılır.
Gezi buna çarpıcı bir örnektir...
Daha başka şeyler de var... Dikkatli olmak lazım! Oyuna gelmemek lazım!
Futbolu temaşa oyunu olarak izlemeli.
Siyasetin kirli emellerine alet olmamalıyız!
İyi seyirler!