Futbolun patronu İngiliz

Tribünde olamayacağız; ama olsun!.

Ekrandan izleyeceğiz; ona da razıyız! Hasret bitiyor!

12 Haziran tarihinde lig başlıyor!

Ama ne çektik be! Şimdi içimiz kıpır kıpır! Heyecan içindeyiz.

Pandemi süreci yüreklerde derin iz bıraktı. Bu bela yüzünden çok canımız yandı.

Cenazelere bile almadılar. Kimyamız bozuldu. Neyse ki hayat yavaş yavaş normale dönüyor!

Bu illet yüzünden dünyada zarar etmeyen kulüp kalmadı!

Bizimkilerin de zararı büyük! Yerli futbolculara şans vererek borçların telafisine çalışacağız!

Trabzonspor diğer takımlara örnek olsun! Başkan Ahmet Ağaoğlu pahalı futbolcuları ve disiplinsizleri gönderdi.

Bordo-mavililer ligi pırıl pırıl gençlerle götürüyor. Trabzonspor ligin de lideri! Ne varsa gençlerde var!

Onlara güvenelim ve destek olalım yeter. Artık tribünler yüzde 50 kapasiteli olacak.

Buna da alışacağız. En azından tribünler boş değil. Tesellimiz bu olacak!

Bu karton taraftar işi de fena değil.

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