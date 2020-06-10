Hafta sonunu dört gözle bekliyoruz – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Hafta sonunu dört gözle bekliyoruz

Hafta sonunu dört gözle bekliyoruz

İçimiz kıpır kıpır.
Seyircisiz de olsa lig başlıyor çünkü!
iyi yolda.
Lige verilen arada iyi hazırlandık.
bu yıl kesin ipi göğüsler!
En azından benim düşüncem böyle!
Ayrıca herkes de buna kilitlendi.
Kulüp gelecek yıl parasal açıdan çok rahatlar!
Avrupa'ya sattığı futbolcular var.
Transferin gözdesi olanlar da!
Kaleci Uğurcan Avrupa'nın ünlü takımlarının listesinde!
Gitti gidiyor.
Hem de iyi paraya!
Trabzonspor bu transferden büyük para kazanır!
O para da takıma ilaç gibi gelir!
Neyse dönelim lige biz!
Takım lider; şampiyonluğun en büyük adayı.
Cuma günü 'de başlıyoruz!
İyi bilenmişiz!
ile lige merhaba diyeceğiz.
Gerçi seyircisiz tadı olmaz ama; yapacak bir şey de yok.
Buna da şükür!
Kulüpler sanal ortamda taraftarın nefesini futbolcusuna hissettirecek!
Olur mu?
Olur!
Sanal da olsa futbolcuya taraftar ruhu yaşatılır!
Dedik ya heyecanlıyız, içimiz kıpır kıpır.

***

FK lige ara verilmeden iyi bir hava yakalamıştı.
Başarılı sonuçlar alarak kendini kabul ettirmişti.
Üst sıralarda ki yerini de almıştı.
Kırmızı siyahlı ekip Ankaragücü ile kaldığı yerden devam ediyor.
Üst sıralar maçı kazanması lazım.

***

alt ligi bir hafta sonra başlatıyor.
Orada da güney takımları var.
da kaldığı topa başlayacak!
Başkan Murat Sancak, taraftara verdiği sözü tutmak istiyor.
Sezona yeni statta yeni bir heyecanla başlayacaklar.
Lider Hatayspor buralara getirdiği hatta geçen yıl kıl payı kaçırdığı ligi bu yıl bırakmak niyetinde değil.
Zaten 6 maçı kaldı.
6 puan farkla da lider.
Çok büyük bir mucize olmazsa ipi göğüsleyen ilk takım olur.
ise ligde kalma mücadelesi veriyor.
Ateş içinde ama şansı var!
Turuncu beyazlı ekip ligde kalmalı.
Çünkü fair play kurallarına en iyi uyan takımlarımızdan birisi o.

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