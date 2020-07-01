Çekin pis ellerinizi Trabzonspor’dan

Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi ona şampiyon diyebilirdik. Moral bozmaya gerek yok! Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şansları eşit. Kim ne derse desin! Bakmayın aykırı seslere! Ligin sonu yaklaştıkça hakemler de çıldırdı. Trbazonspor'a karşı kasıtlı kararları daha da arttı. VAR sistemi güya hataları aza indirecekti. Nerdeee! Aksine 'VAR' hakem hatalarını daha da artırdı. Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemi Abdulkadir Bitigen Trabzonspor'un iki puanını göz göre göre çaldı. Trabzonspor'un iki penaltısını vermedi. Aleyhine verdiği penaltı ise çok tartışılır. VAR, hakem hatalarını perçinlemek için mi var! Velhasıl uşaklar beraberliği hak etmedi. Olanları herkes gördü! Ankaragücü'nün maçı 11 kişi bitirmesi mümkün değildi. 82.dakikaya kadar 11 kişi oynadılar. Tartışmalı penaltıyı gole çeviren Rodrigues'e hakem efendi lütfen kırmızı kart gösterdi. Hakem Ankaragücü'ne kıyak çekti. Başakşehir'e de... Trabzonspor lehine verilmeyen o kadar kart var ki! Haliyle taraftar tepkili. Verilmeyen penaltılara ve rakip oyunculara gösterilmeyen kartlara taktılar... Haksız da değiller.

Bitigen Trabzonspor'u doğradı. Dahası talimatı yerine getirdi. Top ele çarpıyor, Sörtloth'a ofsayt diyor! Ne istiyorsunuz Trabzonspor'dan. Çekin pis elinizi takımın üzerinden. Belki takım iyi değildi. Ama maçın hakemi de öne çıkmamalıydı. Ekuban yok, Nwakaeme yok. Diğerleri de iyi değildi. Bence en kötüsü hakemdi. Bu hafta üst sıralardaki takımlar puan kaybetti. Başakşehir-Galatasaray maçı berabere bitti. Sivasspor, Kayserispor'a kaybetti. Alınacak daha çok puan var. Trabzonspor toparlanmalı. Kaybettiği maçları unutup şampiyonluğun en büyük adayı olarak mücadele etmeli. Hasret bitmeli hasret! Ligde 6 kez şampiyon olan Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda tattı... Bunu unutmasınlar yeter!