Kukla hakemler!

Keyfiniz yerine geldi mi?

Önce Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş'ı doğradınız!

Sonra Trabzonspor'u...

Şimdi rahat mısın Zekeriya Alp Bey...

İçine ettiniz Türk futbolunun!

Liglerimizdeki kaliteyi azalttınız!

Maç başlamadan sonucu tahmin ettirdiniz!

Hakemler sanki FETÖ'nün adamıydı...

Onları pis işlere alet ettiniz!

Niyetiniz isyan çıkarmak mıydı?

Bu iş böyle devam ederse sonu iyi olmaz!

Emek hırsızlığı başka bir şeye benzemez!

Bu sezon çok can yaktınız!

Trabzonspor'un şampiyonluğunu çaldığınız puanlarla önlediniz!

Ligin ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivas, ikinci yarısında da Galatasaray ve Trabzonspor'u yarış dışına ittiniz!

Sakın hakemlerimiz baskı altında demeyin!.

VAR denen bir şey icat edildi.

Orada da bir hakem var.

Oyuna müdahale etme yetkisi de bulunuyor.

H H H

Millete tirinim havası çalmayın!

Ne yaptığınızı biliyoruz!

Bu lig baştan sona hakem facialarının yaşandığı bir lig oldu!

Hiçbir hakem kendisine çeki düzen vermedi!

FETÖ gibi acımasızdılar!

Belki de kriptolardı!

Ankaragücü küme düştü.

Şampiyon takım ile yaptığı maçta attığı nizami gol sayılsaydı belki küme düşmeyecekti.

Vicdanınız kurusun sizin!

Kayserispor haksızlığa uğramadı diyebilir misiniz?

Üç büyükler yok sayıldı, Trabzonspor adeta doğrandı.

Hakemler hala yerinde ama.

Süper Lig'de maç yönetebilecek kapasitede 50 hakemimiz var.

Niye bunlardan yararlanılmadı da 18 hakemle lig bitirildi.

Hesap neydi?

Yoksa o hakemlere müdahale etmek zor muydu?

Müdahale edilebilen hakemlerle ligi bitirmek işinize mi geldi?

Ligin doğranacak takımları bu hakemlerle kolay oldu değil mi?

Takımların istikbaliyle oynamayı bırakın artık. Masa başı tezgâhları da.

Elinizi çekin takımların üstünden!

Gelecek yıl tertemiz bir lig istiyorsak önce MHK ve hakemlerinden işe başlamalıyız.

MHK ve bu hakemler toptan değişmeli.

Gestapo gibi orada oturmamalılar!

Hem o 50 civarındaki hakemle lige başlarsak hatalar azalır. Rekabet ortamı doğar.

Ligin kaderini düdüğün belirlemesinin de önüne geçeriz!

Düşen de, şampiyon olamayan da bu denli tepki göstermez.

Ligimizin geleceği için bu kadro gitmeli.

Maçları takım forması giymiş kişiler yerine gördüğüne düdük çalan gerçek hakemler yönetmeli.