Güneyin takımları sıkı hazırlanıyor

Küme düşme kalktı... Alt lige düşenler sevinçli. Herkes yeni sezona hazırlanıyor. Transferler için düğmeye basıldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig bu yıl daha renkli geçecek! Gaziantepspor bu yılda işi sıkı tutuyor. Kulüp, Çağlar Şahin'i alarak kaleyi güçlendirdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Gabonlu forvet Aaron Salem Boupendza'yı kadrosuna kattı. Bordo-beyazlılar, Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor ilk kez çıktığı ligde kalmak istiyor. Yönetimin hedefi bu! Sonraki sezon üst sıralarda mücadele!

TFF kararıyla kümede kalmayı başaran Adanaspor tam bir kapalı kutu.

14 oyuncunun sözleşmesi bitti. Renan Diniz ile Eren Keleş'in sözleşmeleri bir yıl uzatıldı. Özkan, Hakan Barış, Mehmet Sedef, Samican, Özer Enes, Umut, Mbilla, Celil, Hakan Çinemre, Savaş, Eze, Furkan, Arabidze ve Karaçiç'in sözleşmeleri sona erdi. Başkan Bayram Akgül neşteri vuracak. Farklı bir Adanaspor izleyeceğiz.

Süper Lig şansını kaçıran Adana Demirspor'da ikisi kiralık olan 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Mavi-lacivertli ekipte sezonun iki başarılı oyuncusu Berk, Malatyaspor'a, kaleci Muhammed ise Başakşehir takımına geri gönderildi. Kaleci Kurtuluş başta olmak üzere İbrahima Kone, Mitroviç, Muhammed Burak, Gladkyy, Tevfik ve Vedat Bora'nın da sözleşmeleri bitti. Adana Demirspor'un TFF kayıtlarına göre 39 oyuncusu bulunuyordu. Bu rakam 30'a düşmüş oldu. Başkan Murat Sancak transfer arayışında.

Türkiye liglerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle amatör kümeye kadar düşen Mersin İdman Yurdu Mersinli sporseverleri üzmüştü. Bu sezon 3. Lig'de Mersin'in bir takımı var. İçel İdman Yurdu'nun forma renkleri kırmızı-lacivert. Yeni sezonda TFF 3. Lig de mücadele edecek olan İçel bu kez işi sıkı tutacak! Yönetim Barış Civelek, Sertaç Güzel, Samet Diler ile anlaştı. Mersin'in yeri burası değil tabii. Umarız düştüğü yerden kalkarlar.