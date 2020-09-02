Heyecanımız büyük!

1 Eylül'de futbol şöleni başlıyor!

Seyircisiz tadı olmayan bir ligin ardından hem de. Bölge takımları transfere ağırlık verdi, Herkesin derdi ligde iyi bir yer edinebilmek!

Adana Demirspor, yeni sezona yeni teknik direktörle girdi. Takım Ümit Özat'la Bolu'da hazırlanıyor. Özat, filmin adı belli dedi. Ve 'Pes etmeyen, terini sonuna kadar akıtan bu filmde oynar' dedi.

Adanaspor gördüğü kötü rüyadan uyandı. Küme düşmüştü!

Ama düşme kalkınca ligde kaldı.

Adanaspor Sportif Direktörü Hakan Hacıbektaşoğlu, "Rakamlar akıl almayacak kadar uçuk. O paraları vermek kulübe ihanet olur. 36 yaşındaki adama 1.5 milyon verilmez!" dedi.

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Atakaş Hatayspor Erzurum'da gerçekleştirdiği kampı tamamladı.

İsim sponsorunu da buldu!

İş insanı Recep Atakaş takımı üst sıralarda tutacak bir ekip oluşturacak!

Takım, 3 Eylül'de İstanbul'da Galatasaray'la oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını tamamlayacak.

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Gaziantep Futbol Kulübü Afyon kampını erken bitirdi. Futbolcular iki günlük izne çıktı. Gaziantep F.K'nın Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının iptalinden sonra 2 Eylül'deki Altay maçı da iptal edildi.

Teknik direktör Sumudica, Afyon kampı sonrası futbolcularına dinlenme izni verdi.

Kırmızı-siyahlılar, bugün Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.

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İçel İdmanyurdu ise mazisine dönebilmek için çabalıyor!

Üst sıralara çıkıp Mersinli Türkiye liglerinden mahrum kalmaz.

Velhasıl heyecanımız büyük!

Statlara az da olsa seyirci alınırsa maçlar daha keyifli olacak!

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Gelelim Bordo-Mavime...

Büyük sevdama...

İnşallah bu yıl da hakemlerin hışmına uğramayız!

Kurtlar avlanmadan önce ulur!

Delikanlı' niye' diye sorar?

Öyle ya geyikler her şeyden habersiz zaten.

İhtiyar şu ibretlik cevabı verir!

"Hayvanlar içinde kurtlar, insanlar içinde de Türkler, kimseyi arkadan vurmaz!" Bilmem anlatabildim mi!