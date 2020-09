Elçiye zeval olmaz!

Kovid-19 bu sezonda futbola darbe vurdu! Ligler bu darbe tehdidi altında başlayacak! Yine stadlara gidip 'goollll' diyemeyeceğiz! Çünkü ilk yarı seyircisiz oynanacak! Tadı tuzu olmayan bir lig olacak yine! Taraftarsız lig olur mu hiç?

Ah Kovid-19 ah! Sen var ya sen!

***

Fırtınamın dünyanın her yerinden taraftarı var. Batman 'da da var!Batmanlı Trabzonsporluların yönetime bir sitemi var!Başkan Necmi Malkoç ve yardımcısı Ahmet Baymaz koyu bir Trabzonspor taraftarı. Biri Trabzonlu diğeri Batmanlı!El ele verdi Batman Trabzonspor Taraftar Derneğini kurdular.Derneğin her yeri bordo-mavi...Masalardan tutun sandalyelere hatta duvarlara kadar. Batman Valisi Hulusi Şen de Trabzon-Çaykaralı.Batman'da birlikte Trabzonspor havasını kokluyorlar. Bu kadar sevilen bir taraftar topluluğu her takıma nasip olmaz.Başkanların Ağaoğlu'ndan bir talepleri var! Taraftarlar için forma desteği istiyorlar! Yazışmalar yapılmış ama gereği yapılmamış! Başkan sesimizi duy diyorlar!Elçiye zeval yok yani!

***

Atakaş Hatayspor Süper Lig 'in yeni takımı. Sponsoru da Recep Atakaş.Recep abi başarılı bir iş insanıdır.İşindeki başarısını Atakaş Hatayspor'a da yansıtacaktır. Kimse şüphe etmesin!Nokta transferler bunun işareti.Atakaş Hataysporlular da Recep abilerinin kıymetini bilmeli.

***

Adana Demirspor 'a gelince.Takım iki yıldır Süper Lig için direkten dönüyor. İkisinde de Play-Off'ta kaybettiler. Başkan Murat Sancak hocayı değiştirdi. Kulübün havasını bilen Ümit Özat tekrar takımın başına getirildi.Kısaca lige iddialı başlıyorlar.Hani 'o sene bu sene' sözü var ya!Mavi Şimşekler için sanıyorum bu sene o sene olacak!

***