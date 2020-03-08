Yazık!

Fenerbahçe erimeye devam ediyor. "Federasyondu, hakemdi, rakipti" derken puanlar gidiyor. Yönetim o kadar çok bahane buldu ki aklınca kendisini dışarı çıkarttı. Yani dedi ki "Ben her şeyi iyi yaptım ama benim haricimdeki her şey yanlış. Ben doğruyum" Dün gece yine gördü, yine cevabı aldı. Al sana doğru. Mağlup olmaktan son anda kurtuldu Fenerbahçe. Yazık oluyor bu kulübe. Yazık oluyor bu taraftara. Fenerbahçe taraftarı bunu hak etmiyor. Yönetimdeki iş bilmezler, fanatikler, amigolar saçma sapan işler yaparak bu kulübü geriye götürüyorlar. Aziz Yıldırım hatalıydı. Aziz Yıldırım yanlış işler yapmıştı. İyi güzel de siz Aziz Yıldırım'ın yıllarca yaptığı yanlışları 2 seneye sığdırdınız. Bunları söyleyenleri de bunları sizin suratınıza vuranlara da 'Fenerbahçe düşmanı' diyerek kurtuluyorsunuz. Bunları size söyleyenleri seyirciye hedef gösteriyorsunuz. Bunlar ucuz işler. Bumerang gibi attığımız aletle vurulursunuz.

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Geldiğiniz günden bugüne kadar bu kadar teknik direktör değiştirip, bu kadar saçma sapan transfer yaparsanız olacağınız bu. Kale arkaları kalabalık ama kombineler inanılmaz boş. Çünkü kulübün kongre üyeleri, para verenler, akıl hocaları, akil insanlar bu işin böyle yürümeyeceğini anlamışlar ki Cumartesi gecesini eşleriyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla geçirmeyi düşünmüşler. Maça gelmemişler. Dün geceki hakeme ne diyeceksiniz? Hiçbir şey. Zorbay Küçük mümkün oldğu kadar doğru idare etti. Eyyamcı değildi. Aslında bu tip, hatta bundan daha tavırlı hakemler olduğu müddetçe göreceksiniz VAR ve AVAR da doğru işi yaparsa iş nerelere varacak. Aslında Denizlispor, Fenerbahçe adından korkmaza, ürkmese dün 3-4 farkla galip gelirdi. Ama hala o ürkeklik var. Tek kelimeyle şunu söylemek lazım: Yazık oluyor Fenerbahçe kulübüne. Hem de yıllardır.