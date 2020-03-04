Futbol hatalar oyunu, 90 dakikaya baktığınız zaman tur için net bir şey söyleme şansınız yok. Kendi sahanda rakibini 1-0 yenmek büyük avantajdır. 2-1 yenmek ise büyük avantaj değildir, sadece avantajdır. Ne yazdık yukarıda, futbol hatalar oyunu. Trabzonspor'un attığı birinci golde yüzde yüz defans hatası var. Sörloth çıktı, güzel bir plaseyle topu filelere yolladı. Peki F.Bahçe'nin attığı gol, o da yüzde yüz kaleci hatası. Kaleci böyle pozisyonlarda arada kalmayacak. Ya çıkacak, ya bekleyecek; arada kalırsan topu ağlarında görürsün. İlk yarı sıkıcı bir maç, ikinci yarı ise güzel. Hakem soğukkanlı maç idare etti, kötü de idare etmedi. En iyi tarafı, futbolcularla dedikoducu kadınlar gibi konuşmuyor, dönüp gidiyor. Yalnız dönüp giderken bazı maçlarda bir şey olmaz, bazı maçlarda ise dönüp gitmemek, arka tarafı da kesmek lazım. Kontak noktaları olabilir! H H H F.Bahçe'de enteresan şeyler oluyor. İşine son verilen teknik adam bu maçta saha kenarında. Hangi futbolcuların teknik adamın arası iyi, hangilerinin kötü. Sorun var! Yeni teknik adam kim olacak. Bütün bunlar, sahada mücadele eden futbolcunun kafasında hep bir soru işareti. Bu maçı da F.Bahçeli oyuncular bu sorularla oynadılar. Bu kolay değildir. Gelen teknik adam kimleri tercih edecek, kimleri tercih etmeyecek. Öyle olduğu halde bile bence F.Bahçeli futbolcular özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ettiler, maçı bırakmadılar. Ama özlenen ve istenen F.Bahçe değillerdi. Trabzonspor F.Bahçe'ye göre daha bir takım. Sahada yardımlaşarak, birbirlerinin açıklarını kapatarak oynuyorlar. F.Bahçe'deki 11 ise öyle değil. Kimileri kaytarıyor, kimileri çok mücadele ediyor. Yani birileri, birilerinin sırtına binerek oynuyorlar.

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Trabzonspor seyircisi, takımlarının her maçı 3-0, 4-0 kazanmasını istiyor. Futbolda böyle bir şey yok, biraz fazla duygusallar. Maçı 5-0 kazanmak ile 1-0 kazanmak arasında büyük fark yok, lig maçlarında. Ama kupada öyle değil. Kupada attığı her golün önemi büyük. Rövanş maçında F.Bahçeli futbolcuların işi kolay değil. Kesinlikle gol yememeleri gerekir, çünkü yerlerse işleri zor. Rövanş maçı 0-0 biterse Trabzonspor rakibini eleyecek. Ya da 1 gol atarlarsa, rakiplerinin maçı uzatabilmesi için 2 gol bulması lazım. Lig maçı ile kupa maçı farklıdır. Kupa maçlarında sinirlerin çok sağlam olacak. Ama maalesef futbolcular genellikle lig maçlarında daha sakin oluyor. Kupa maçlarında ise kemanın telleri gibiler, gergin!