Takım oyunu – Erman Toroğlu – Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Takım oyunu

Takım oyunu

, uzun zamandır iyi oynamıyordu ama kazanıyordu. Nasıl kazanıyordu? Ferdi başarılarla… Takım oyununu iyi oynayamıyorlardı.
'in ceza alması, başkan ile teknik direktörün bazı konularda anlaşamamaları, işte Falcao'nun sakatlık sorunu derken Galatasaray kamuoyunda futbol olarak değil, başka konularda ortaya çıktı.
Öyle olduğu halde bile şu anda ligin en az gol yiyen takımı yine Galatasaray. Ama tabii kalede Muslera var. Bu Muslera, 'ye gelen yabancı oyuncular içinde parasını yüzde 100 hak eden bir oyuncu. Özellikle bir kalecinin kötü oynadığı maçlar, hatalı oynadığı maçlar olacaktır. Muslera'nın hatası olmadı mı? Oldu… Şöyle bir bakalım; yüzde 5 değildir! Dün gece de o serbest vuruşu üst köşeden çıkarmak her kalecinin harcı değil.
Resmen boyunu uzattı.
Galatasaray hem maçı, hem de bu maçta takım olarak oynamaya başladı. Birbirleriyle iyi yardımlaştılar, sahaya iyi yayıldılar, tam bir orkestra havası verdiler.
Attıkları kadar, kaçırdılar… Hatta daha fazlasını… Ama şu var;
Galatasaraylı oyuncular hem oynadıkları oyundan keyif aldılar, hem de seyredenlere keyif verdiler.
"Sarı-kırmızılılarda vazifesini yapmayan oyuncu kim?" derseniz, ben bulamadım. Peki "Ortanın üzerinde oynayan kaç oyuncu var?" derseniz, size bir anda 6-7 oyuncu sayabilirim. Bu da bir takım için önemli bir olay. fazla bir şey yapamazdı, yapamadılar da...
Peki bundan sonra ne olur?
Şu gözüküyor; Önümüzdeki hafta deplasmanda , sonraki hafta da içeride maçları var.
Galatasaray, daha sonraki bütün maçları unutarak bu iki maçtan 6 puan çıkarırsa, şampiyonluk kupasının bir kulbunu tutar.
Diğer kulbunu hangi takım veya takımlar tutar? Onu da görürüz.
Çünkü, Galatasaray'ın rakibi , Beşiktaş da onlar için arkadan gelen bir tehlike.
Önümüzdeki iki hafta hem Galatasaray, hem diğer takımlar için ligin sonundaki resim yavaş yavaş belirlenecek.
Hakem için şunu söyleyebilirim;
Aynı kartları bazı oyunculara verdi, bazı oyunculara vermedi. Seyretsin, ne demek istediğimi anlar.
Sarı-kırmızılılar biraz kımıldayınca seyirci de sahaya gelmeye başladı.
Bu iş böyle işte…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN