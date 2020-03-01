Vitaminsiz

lk devre iki takım da futbol oynamadı. Birer pozisyon var. Fenerbahçe gol yaptı, Antalya yapamadı. İkinci yarı Antalya futbol oynamaya başladı, Fenerbahçe de 'tık' yok. İkinci 45 dakikada Antalya'nın bariz üstünlüğü vardı. Fenerbahçe hücum eder gibi görünüyor ama yalandan... Karşıdan ortalar, doldur boşat, yalandan şutlar. Antalya bu arada maçı 3-1, 4-1 yapacakken gereksiz top kayıpları ve hırlı oynama çabasıyla pozisyon kaybettiler. 1-0 öndesin, kontrolü top kullan, top yap rakibi sinirlendir. Uzatma dakikaları oynanıyor; defanstan gereksiz yere topa vuruyorlar. O toplar aynen tenis topu çalışması gibi duvara çarpıp geri geliyor. Nitekim böyle bir pozisyonda golü yiyor ve sinirleniyorlar. Niye sinirlendiklerini anlamam mümkün değil. Golü hakem atmadı. Sizin büyük hatanızla golü yediniz. Daha sakin olup daha şuurlu top kullansaydınız golü yemezdiniz. Antalyalı oyuncular herhalde 90+6. dakikada gol geldiği için sinirlendiler. Tahmin ediyorum; hakem saha içindeki gecikmelerden dolayı oyunu uzattı.

İsmi büyük takımla oynarken dikkatli olacaksınız. Bazı şeyleri kabul edeceksiniz. Hakem büyük takımların sahasında da bu uzatmaları verirse o zaman tamam. Bir gün onlar da olacaktır inşallah!.. Fenerbahçe yine galip gelemedi. Futbol da oynamadı. Enteresandır; beraberliğe sevinir halleri vardı oyuncuların ama kayıp 2 puan daha var. Yukarıyla mesafe gittikçe açılıyor. Dün Fenerbahçe mağlup olsaydı Ersun Yanal kalır mıydı; bence yine kalırdı. Yönetim de Ersun Yanal da Trabzon ile oynayacakları kupa maçını bekliyorlar. Peki Fenerbahçe turu atlarsa kulüpte durumlar düzelecek mi? Bence zor! Öyle görünüyor. Kaleci Altay tehlikeli hareketler yapıyor ama defansın bazı hatalarını da tek başına kapatıyor. Şu bir gerçek ikinci yarı Antalyaspor takım gibi oynadı. Maalesef Fenerbahçe hala takım olamadı. Bir takım düşünün hem de mağlup 80. dakikadan sonra iki tane oyuncu değiştiriyor! Her geçen gün de sahada yıldızlaşan vitaminsiz bir Fenerbahçe görüyoruz. Seyrediyoruz. Sarılacivertliler eriyor. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunu da çözecek olan yer başkan ve yönetimdir.