Şoför farkı

Alanya bu kadar puanı iyi oynayarak yardımlaşma yaparak kazandı. Yalnız dün golü attılar ve bu golle maçı bitireceklerini sandılar. İlk yarı iki takıma da iki tane pozisyon geldi. Alanya girdiğini attı, Beşiktaş Gökhan'la atamadı. İkinci yarı maç 2-1 olana kadar Alanya hiç top kullanamadı. Bunda sebep Alanya mı kötüydü, Beşiktaş mı Alanyaya'ya futbol oynatmadı. İkisini de söyleyebilirsiniz. Ama benim görüşüm ilerleşen dakikalarda Beşiktaş maçı bırakmadı, direndi. Alanya aynı direnci gösteremedi. Bu şunu gösteriyor: Küçük takım-büyük takım olayı. Bir de şu var; teknik adam olayı. Alanya'nın elindeki kadrosu belli teknik adam derken Erol Bulut'la Sergen'i karşılaştırmıyorum. İki takım arasında güç farkı var. Seyirce farkı da var. Bu maç Alanya'da, ben 90 dakika Beşiktaş seyircisinin sesini duydum. Alanyalılar tiyatro seyreder gibi seyrettiler.

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