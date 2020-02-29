Şoför farkı
Alanya bu kadar puanı iyi oynayarak yardımlaşma yaparak kazandı. Yalnız dün golü attılar ve bu golle maçı bitireceklerini sandılar. İlk yarı iki takıma da iki tane pozisyon geldi. Alanya girdiğini attı, Beşiktaş Gökhan'la atamadı. İkinci yarı maç 2-1 olana kadar Alanya hiç top kullanamadı. Bunda sebep Alanya mı kötüydü, Beşiktaş mı Alanyaya'ya futbol oynatmadı. İkisini de söyleyebilirsiniz. Ama benim görüşüm ilerleşen dakikalarda Beşiktaş maçı bırakmadı, direndi. Alanya aynı direnci gösteremedi. Bu şunu gösteriyor: Küçük takım-büyük takım olayı. Bir de şu var; teknik adam olayı. Alanya'nın elindeki kadrosu belli teknik adam derken Erol Bulut'la Sergen'i karşılaştırmıyorum. İki takım arasında güç farkı var. Seyirce farkı da var. Bu maç Alanya'da, ben 90 dakika Beşiktaş seyircisinin sesini duydum. Alanyalılar tiyatro seyreder gibi seyrettiler.
***Teknik adam farkı var derken şundan bahsettim, aynı kadro Avcı'da vardı şimdi Sergen de var. Yani hep aynı hikaye... Araba aynı, şoför değişti. Bu şoför daha iyi kullanmaya başladı şu ana kadar. Peki Beşiktaş ideal mi oynuyor? Hayır... Çok noksanı var. Gökhan Gönül yıllardır milli takımda ve büyük takımlarda oynadı. Ayağını da iyi kullanan bir oyuncu ama boy hakimiyet olmadığı için havada zayıf kaldı. Nitekim Beşiktaş böyle yedi golü. Defans adamı uzun olmalı, ezilmemeli. İkinci yarı Beşiktaş maçı daha fazla istedi, kopardı aldı. Yedikleri golde pozisyon hatası vardı. Zaten hatalar olmasa gol de olmaz. Bazı golleri atar, bazılarını yersiniz. Hakem Halis Özkahya ikili mücadelelerde kornerlerde bazı hatalar yaptı. Dördüncü dakikada Fernansdes'e taban atan oyuncuya kesin sarı kart göstermesi gerekirdi. Korlerlerde hatalar yaptı ama en doğru kararı penaltıda verdi; karar doğruydu. Siyah-beyaz hata yapmadı.