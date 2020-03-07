Atamazsan yersin

A.Gücü düşme hattında, Beşiktaş yukarıya çıkmaya uğraşıyor.

Beşiktaş ilk 20 dakika iyi futbol oynadı, penaltıdan golü de buldu. Hatta Beşiktaş bu tempoda oynarsa yarım saatte işi bitirecek havadaydı. Ama dakikalar ilerledikçe A.Gücü sazı eline aldı. Çok iyi pozisyonlar yakaladılar. Ama İstanbul'da büyük takıma karşı bunları yakalayıp atamazsan, mağlup olursun.

Pozisyon olarak bakarsanız, maçın A.Gücü lehine bitmesi lazım ama atamazsan yersin. Beşiktaş kazandığı penaltı, net penaltı. Ama daha sonra Sedat'ın girdiği bir pozisyon var.

Hakem aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart veriyor. Aldatmaya yönelik hareket ne demek; hiç temas yokken kendini balıklama atarsın, o zaman sarı kartı yersin.

***

Diyeceksiniz gri pozisyonda VAR çağırmadı. Peki kime göre gri? Kime göre kartlık? Futbolcuya bir de sarı kart gösteriyorsun. Çağır VAR'a, hakem baksın ve kararını versin.Ljajic mükemmel bir gol attı, seyirciye de tepkisini gösterdi 'konuşun konuşun' diyerek.Bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Dışarıdan geliyorsunuz, top oynamıyorsunuz, hakkınızda dedikodular çıkıyor, (ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz); sonra çıkacaksın sahaya, çok güzel bir gol atacaksın ve kendi seyircine dönerek tepki göstereceksin!38 yaşındaki Atiba'nın sahada basmadık yeri yok, canı çıkıyor koşmaktan ve mücadele etmekten; sen bu yaşta neler yapıyorsun?

***

Maçın hakemi için özellikle şunu söylemek lazım. Futbol oynanırken, bir hakemin nerede duracağını bilmiyor. Beşiktaş'ın lehine ceza alanı yakınında bir serbest vuruş verdi. Ölçün barajı, en az 13 metrede!On dakika sonra A.Gücü lehine bir pozisyon var, bu sefer baraj 8-8.5 metrede. Yani şu bir gerçek. VAR da gelse, AVAR da gelse, bu tip hakem zihniyeti değişmediği sürece Türk futbolunda biz daha çok ekmek yeriz.