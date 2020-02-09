Yetmedi mi artık

Trabzonspor, Ankara deplasmanında kalesinde 1-2 pozisyon görmesine rağmen, istikrarlı oynayarak gol pozisyonları yakaladı ve galip geldi.

Yalnız burada bir olay enteresan.

Sörloth'a rakibi iki kasıtlı tekme atıyor. Birinci tekme de kırmızı, ikinci tekme de kırmızı! Sörloth da sinirlenip rakibini suratından itiyor. Hakem ikisine de sarı kart veriyor. Aslında hakem daha VAR'a gitmeden, gözünün önündeki pozisyonda G.Birliği oyuncunun yaptığı iki net kırmızıdan birini verse, bu olayların hiç biri olmayacaktı.

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Aslında daha da enteresan bir şey yaşanıyor. Hakem VAR'a gidiyor, pozisyonu izliyor, G.Birliğili futbolcunun Sörloth'a vurduğu iki tekmeyi; artık oradaki teknik ekipten mi yoksa başka birinin tercihinden dolayı mı hızlı hızlı geçiyor!Sörloth'un rakibini suratından tutup itmesini ise ağır çekimde gösteriyorlar. Yani uyanıklar diyor ki, "Ey hakem, sen bu Sörloth'u atacaksın, ben seni bunun için çağırdım!" Farklı farklı maçlarda, neredeyse benzer pozisyonlarda verilen kararların bu kadar farklı olmasını anlamam mümkün değil. Aynı hakemler aynı hataları sık sık yapıyor. Hadi diyelim ki bazıları genç... Peki Hüseyin Göçek 'e ne yapmak lazım. Hala nasıl bu maçları yönetiyorlar, pes!!!Bu arada Beşiktaş da, rahat bir galibiyet aldı. Aman aman mı oynadılar, hayır. Zaten aman aman oynasalar, teknik adam değişikliğine gitmezlerdi.Bahçe mücadele ediyor ama sahada bir üst aklı yok, yani takımı idare edecek beyin! Böyle bir oyuncu olmadığı zaman da Allah ne verdiyse oynuyorsun. Bireysel becerilere kalıyor iş. Yandan orta gelecek, Muriç kafa atacak. Araya top atacaksın, Kruse depar atacak. Başka? başka yok. Bir de Deniz girerse şut atacak.Alanya'ya bakıyorsun belli takım havaları var. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Cisse dün 3 penaltı attı ama ikisini kaçırdı. Ama o Cisse'yi ben sahanın her yerinde gördüm.Rakip kale sahası içinde de, kendi kale sahası içinde de.. Alanyasporlu futbolculara yük sahanın içinde eşit dağılıyor. F.Bahçe'de ise bu yok!Bazılarına çok yük biniyor, bazıları ise idare ediliyor. Yani, birbirlerinden geçinenler var. Sırtına binip de!Sarı-lacivertliler dün gece hep Rodrigues tarafından gitti. Ama Rodrigues'inh de rakibi çabuktu ve onu içeriye doğru itti. Çizgiye inmesine müsaade etmedi.Böyle olunca da ona sadece orta yapmak kaldı. Aut çizgisine inerek orta yapamayınca da hücumdaki arkadaşları iyi top alamadılar.

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F.Bahçe yön değiştirmediği için; rakip defans da aynı yerden gelen tehlikeleri kademeye de iyi girerek önledi. F.Bahçe iyi yön değiştirebilse işler farklı olurdu. Bunu kim yapardı, Emre yapardı. O da sarı karttan dolayı oynayamadı.Orta alanda çoğu zaman açık veriyor sarı-lacivertliler. Bu da şunu gösteriyor, F.Bahçe'de kadro eksik.Jailson olmadık penaltılar yaptı.Ban zannediyorum ki, "Nasılsa rakipte Cisse var, kaçırır" dedi, rahat davrandı.Hakemin iki takıma da verdiği birinci penaltılar doğruydu. Ancak son dakikada bir pozisyon var ki F,Bahçe lehine; eğer o top Alanyalı futbolcunun kolundan gidiyorsa pozisyon penaltı. Yalnız şu konuda yayıncı kuruluşa 'Yeter artık' demek lazım. Dün diğer maçlarda da öyle penaltı pozisyonları vardı ki; seyrettiriyorlar ama anlayamıyorsunuz, kafanız karışıyor.Eğer bu teknik kapasite ile bu görüntüleri bu şekilde veriyorsanız, sonra da çıkıp da "Ben buradan zarar ediyorum" demeyeceksiniz.