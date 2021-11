Mesut koşmuyor!

Futbol iyi futbolcularla oynanıyor.

Fenerbahçe doğru taktikle ve ayağı temiz oyuncularla oynadığında deplasmanda olmasına rağmen çok etkili oynadı.

İki olmazsa olmazı var sarılacivertlilerin… 1- Bu takım dörtlü oynar 2- Mesut Özil her türlü oynar...

Fatih Terim'in tek bir planı vardı.

Fenerbahçe'yi üzerine çekip, defans arkası atılacak toplarla etkili olmak.

Lakin sarı-lacivertlilerin iyi top kullanan oyuncuları sorunsuz paslar yaparak presi kırmayı başardı.

Her şey Fenerbahçe'nin lehindeydi aslında.

Ta ki bu sezon takımın başına bela olan Vitor Pereira'nın yaptığı değişikliklere kadar!

Ya sahaya doğru 11'le çıkmıyorsun ya yanlış sistemle çıkıyorsun.

Ya da dün geceki gibi doğru giden işi bozuyorsun.

Oysa ne gerek var?

Bu arada Berkan'ın verilmeyen penaltısı, Marcao'nun kırmızısını es geçmeyelim.

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın tek üstün olduğu dakikalardı.

Umarım artık kimse Mesut Özil koşmuyor geyiği yapmaz.

Bu galibiyet Fenerbahçe için çok ama çok önemliydi.

Sadece bir galibiyet olarak görmemek lazım.

İnşallah Vitor Pereira bu takımın nasıl oynaması gerektiğini görmüştür.