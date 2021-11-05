F.Bahçe’nin hocası!

Ne demiştin Pereira? "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz…" Sen daha hangi kulüpte çalıştığını bile bilmiyorsun! Büyük ihtimalle de öğrenemeyeceksin! Sen daha elindeki oyuncuları nasıl kullanacağını bile bilmiyorsun! Nasıl yapalım, nasıl öğretelim sana? Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun.

Sosa'yı bırak Avrupa Ligi'ni, Süper Lig'in dengesini bozacak bir oyuncu… Mesut'u söylemiyorum bile… Takımdaki üst düzey oyuncuları küstürerek bir yere varamayız. En önemlisi onları doğru kullanmak. Berabere kaldığın takımı, eze eze yeniyorsan, berabere kaldığında sıkıntı sendedir. Başkasında değil!

Defansif orta saha olarak konuştuğumuz Gustavo, öve öve bitiremediğimiz Josef'ten daha evla! Bu takım iyi şeyler yapacak. Hatta sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak kapasitede. Bazen takımın iyi ama hocan kötü olur. İstediğin hedeflere ulaşamazsın. İnşallah Fenerbahçe'nin hocası, Fenerbahçe'nin hedeflerine engel olmaz.