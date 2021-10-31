Megafon!

Eveeet geldik kupasız kapatılacak olan bir sezonun daha sonuna! Sevgili Ali Koç; Bielsa gibi teknik direktör diyerek Pereira'yı getirdin. Hiç değilse İlhan Palut seviyesinde bir hoca getirseydin! Onun inadı yüzünden koskoca bir sezon daha çöpe gitti! Yıllardır bu piyasadayım; 40. dakika 3 oyuncu birden değiştiren teknik direktör görmedim. Normal şartlarda 65-70'ten sonra değişiklik yapan Pereira sizce kendi isteğiyle mi bunu yaptı? Nedense bu değişikliğin "talimatla" yapıldığını düşünüyorum! Yoksa yanlış kadroyla da çıkmış olsa hiçbir teknik direktör kendini bu kadar yetersiz göstermez. Daha önce mağlup olunan maçlarda, "Rakip kalemize şu kadar geldi, bu kadar gol attı" açıklamaları yapan Pereira'ya soruyorum: Konyaspor Fenerbahçe kalesine kaç kez geldi? HHH Oyuncu grubu çok yeterli değil lakin doğru bir sistemle yine de bu takım bir şeyler yapabilirdi. Vitor Pereira inadına devam edecekse yol yakınken gönderilmeli. Çözüm aslında çok basit. İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Jose Sosa gibi kaliteli ayaklar takıma monte edilecek, garabet 3'lü sistemden vazgeçilecek. Eğer bunları yapmazsa yapabilecek bir teknik direktör takımın başına getirilecek. Vitor Pereira küstüre küstüre aidiyet duygusu bırakmadı kimsede. Başkan Ali Koç uzun bir aradan sonra doğruyu yapmak istiyorsa hemen Pereira'yı göndermeli. Yoksa başı hep ağrıyacak ve bir süre sonra megafonla konuşacak kalabalık bulamayacak.