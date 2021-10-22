Anladın mı Vitor?

Attı… Penaltı oldu, kaçırdı… Yine penaltı oldu. Cesaret etti… Bu kez attı. Valencia Fenerbahçe'nin bence en değerli oyuncusu… Gol de atar asist de yapar. Transfer edilenlerin hepsinde daha evlâ… İnanın Mesut'tan bile! Hiçbir şey oynamadığın bir maçta oyundan çıkarken sağı solu tekmelemenin anlamını çözemedim. Sen sahada iyi oynarsan kalacaksın, kötü oynarken değil! Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış olabilsin lakin burası Fenerbahçe. İyi oynamayarak, sadece isminle sahada kalamazsın. Bas gaza, bizler seni savunalım. Sonuna kadar…



H H H

Antwerp, Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil. Güle oynaya yenebileceğimiz bir rakip. Sarı- lacivertlilerin hep övdüğüm; güç, kuvvet, dayanıklılık durumu Antwerp karşısında ne yazık ki çöktü. Bu durum aslında Fenerbahçe'nin tek geçer akçe özelliğinin de sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Oyuncu değişiklikleri bir takımı ileriye götürmeli. Karşılaşmanın en iyisi Ferdi'nin neden oyundan çıktığını anlayamadım. Girenlerin, çıkanların boşluğunu doldurması gerekiyor. Ama gelin görün takım daha da geriye gitti. Benim Avrupa liginden bir beklentim yok açıkçası. Sadece bu yüzden agresif yazı yazmadım. Ancak bu futbol devam ederse beni kimse susturamaz. Anladın mı Vitor?