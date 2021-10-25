Var mı bir bildiği?

Pereira takımını Alanyaspor karşısına koşucu oyuncularla dolu bir kadroyla çıkardı. Bu koşucu oyuncu grubu, topa hükmetti, rakibe aman vermedi, bol bol pres yaptı.

Bekleyen Alanya ekibine karşı üstün göründü.

Lakin sahadaki kreatif oyuncu eksikliği kaliteli pozisyon olmamasına sebep verdi.

Alanyaspor savunması, alan- zaman vermeyince aklıbaşında bir hücum organizasyonu göremedik.

Pereira'nın koşmadığını düşündüğü Mesut'la problemi olabilir elbette.

Peki Valencia neden yedek?

Büyük ihtimalle Nazım'la orta kalitesinin artacağını, onun atacağı yüksek toplarla Serdar Dursun'un etkili olacağını düşünmüştü.

Gelin görün ki Nazım çok ama çok kötü oynadı. Doğru düzgün tek orta dahi yapamadı. Bu kadar karambolün yaşandığı, 39 kez rakip ceza sahasına girdiğin maçta santrforun Valencia olmalıydı.

Sonra yapılan oyuncu değişiklikleriyle takım çorbaya döndü! Kimin nerede oynadığının belli olmadığı kamikaze sistemi!

Sadece 2 kez kalene gelen rakipten 2 gol yiyerek kaybetmek tam da Pereira'nın sistemiydi.

Devamlı vardır hocanın bir bildiği diyenlere sesleniyorum.

Var mıymış hocanın bir bildiği?

Ben size şunu çok net söyleyeyim;

Pereira ne yazık ki Fenerbahçe'nin seviyesinde bir hoca değil.

Bütün yıldızları küstüren bir hocayla boşuna vakit kaybediliyor.