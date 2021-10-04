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Emre Bol

Emre Bol

04 Ekim 2021 | Pazartesi

NŞA!

Nu takımda normal şartlar altında Fenerbahçe forması giyemeyecek pek çok oyuncu var. Ortalama bir Anadolu takımı standardıyla şampiyonluk gerçekten çok zor görünüyor. Eldeki klas oyuncularda ne yazıkki Pereira'nın kemendine takılıyor! Yahu arkadaş bu Crespo'yu çok aradınız mı? Türkiye'de milyon tane onun standardında oyuncu var. Hele bir pozisyon var ki maçta inanın ben utandım. Orta sahada müsait pozisyonda takım arkadaşına, "topu bana verme" işareti yapıyor. Fenerbahçe oyuncusu risk alacak, sorumluluk alacak. Ver yana, ver geriyeyle büyük takım futbolcusu olunmaz.

Bir lafımda Berisha'ya… Berisha bey topu nasıl arzu edersiniz? Bir santrfor sürekli rakip savunmanın arkasında kalır mı? Beyefendi topu tam ayağına istiyor. Attığı gol ise tamamen şans golü! Topun canı var derler ya! Topun canı istedi, gol oldu. Yoksa vuruş kalitesiyle alakası yok. Yine hayal kırıklığı yaşatan bir santrforla karşı karşıyayız. İnşallah ben yanılırım. Zevk alınamayan, diken üstünde bir maç daha 3 puanla bitti. Lider haklıdır diyerek bazı şeylerin üzerini örtemeyiz. Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor. Pereira'nın bir an evvel kaliteli ayakları takıma monte etmesi şart. * (Normal Şartlar Altında)

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Etiketler :
Fenerbahçe, Türkiye, Berisha, Anadolu takımı, Pereira

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