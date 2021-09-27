Keçileri kaçırmayın!

Meşhur keçi hikayesini bilirsiniz. İki keçi köprünün üzerinde karşılaşmış, "Sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim?" derken ikisi birden suya düşmüş, boğulmuş! Son sözleri, "Keşke bu kadar inatçı olmasaydık" olmuş. Fenerbahçe'nin de iki keçisi var. Biri Pereira diğeri Valencia. Valencia şu andaki durumuyla bu takımda banko oynar. Hem de 90 dakika oynar.

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Bunca istenileni veremeyen oyuncunun arasında belki de tek beklentileri karşılayan futbolcunun ayarlarıyla oynama Pereira. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınacak birçok isim varken kemendin Valencia'ya atılması tuhaf bir inadın göstergesi… Maçın başında Pereira'nın Hatayspor'u iyi çalıştığını söylemek gerek. Hazırlık paslarıyla çıkan Hatay ekibine yapılan yüksek pres onların sürekli hata yapmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler kapılan toplarla önemli pozisyonlar yakaladı. Rakibi bu kadar iyi çalıştı dediğimiz Pereira öyle tuhaf oyuncu değişiklikleri yaptı ki neredeyse maç gidiyordu.

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Neyse ki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.