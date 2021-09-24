Hayır!

Mesut Özil, "Türkiye'ye yatmaya geldi" diyenlerin üzerine yattı! O sakinliktir arkadaş? O ne sakinliktir? İnanın o pozisyonda başkası olsa eli ayağına dolaşır! Oraya mı, buraya mı vursam diye düşünürken, pozisyon gelir geçer! İşte tecrübe böyle bir şey… Şimdiii gelelim Mert Hakan'ın yaptırdığı penaltı pozisyonuna… Her kafadan bir ses çıkıyor, bilmeyenler bile bildiğini zannediyor. Penaltı kararı da , verilmeyen sarı kart kararı da doğru. Kural diyor ki; kime gittiği belli olmayan, orta yapılan pozisyonlarda sarı olmaz. Yani "bazılarının" beklentisi yanlış!

Bir kere Pereira'ya şunu söylemek istiyorum; Bak dostum bu oyun süper ligde şampiyonluğa yetmez. Gol atamamış rakibin penaltı kaçırıyor, gol atıyor sana. Bir gün penaltıyı kaçırmayan rakiple karşılaştığında ne demek istediğimi anlarsın! Sadece delice pres yaparak maç kazanamazsın. Bu şekilde belki rakibi yorduğunu düşünüyorsun ama senin takımında yoruluyor. Yüksek presi dakikalara yayamazsan Fenerbahçe bu sıkıntıyı hep yaşar. Yani takımın gücünü ekonomik kullanmak gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı hala rahat bir maç seyredemiyor. Ne zaman bu sağlanırsa o zaman şampiyon olacak bir takımdan bahsedebiliriz. Her şeye rağmen rakiplerin hepsinin puan kaybettiği haftada 3 puan almak çok önemliydi. Lakin bu futbol şampiyonluk için yeter mi? Hayır!