8+ garabet

Geniş kadron var, kullanamıyorsun; kulübedeki futbolcuyu oyuna sokamıyorsun! 8+ garabet kararı yüzünden! Sakatlanan oyuncu bu garabet yüzünden sahada kalmak zorunda kalıyor.

Maç kazanayım derken futbolcunun sağlığıyla ilgili büyük bir sıkıntı olsa hesabını kim, nasıl verecek?

Futbol Federasyonu'nun bu rezalet kararı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.

Tabi Pereira'nın da antrenman sistemini… Bu nedir arkadaş Fenerbahçe bildiğin revire döndü.

Ya idman sisteminde bir sıkıntı var ya da oyuncular doğru yaşamıyor.

İlk 20 dakika sahada çok iyi bir Fenerbahçe vardı.

Çoşkulu, presli… Topu çok çabuk geri kazanan sarı- lacivertliler bu anlamda rekor bile kırmış olabilir.

Sonrasında arka arkaya yaşanan sakatlıklar, bazı oyuncuların düşmesi ve Altay'ın zorla gol yemesiyle Sivas ekini maça ortak oldu.

Şu kalecilerin iki alkış alayım diye rakibe çalım atma sevdalarını her zaman ayar oldum.

Ya kardeşim senin ne işin var çalımla, malımla!

At topu en güvenli yere kurtul.

Sana mı kaldı bu işler?

Maçın adamı hiç şüphesiz Gustavo'ydu.

Sahanın her yerindeydi.

Yeni transferlerden şimdilik gözüme çarpan kimse olmadı.

Umarım uyum sürecini çabuk atlatırlar.

Lakin tekrar söylüyorum; bu kadar sakatlık hayra alamet değil.

Bu işin içinde bir iş var!