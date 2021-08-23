Mesut kesilmez!

Açıkçası sahaya çıkan kadroyu tuhaf buldum.

Eksiklerin olduğunu elbette kabul ediyorum. Ama "fazlalar" ne olacak? Mesut Özil'i kesmek teknik direktör ukalalığıdır. Bunu inanın yumuşatarak söylüyorum! Vitor ilk Fenerbahçe macerasında yine böyle tuhaf işler yapmıştı. 5 yılın ardından bazı şeyleri düzeltmiştir diye ummuştum ama Vitor eski Vitor! Fenerbahçe'nin yine ne oynadığı belli değil. Asıl endişe verici durumda bu. Ligin ikinci haftası oynandı. Takım, "transfer istiyorum" diye bağırıyor adeta.

Samatta ne yaparsa yapsın, Fenerbahçe taraftarıyla barışması zor görünüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Daha fazla zorlamanın anlamı yok sanki.

Anlaşılan o ki bu ligde yapabileceği fazla bir şey yok.

Kim ağır ama dengeli bir stoper.

Fenerbahçe'ye katkı yapacağını düşünüyorum. Kapalı oynamayan, topu üzerine süren oyunlar karşısında neler yapacağını merak ediyorum. Szalai'nin "pazusuna" çarpan topu penaltı diye değerlendirenle inanın futbol konuşmam. Bazı insanların fanatiklikten gözleri kör olmuş. Rica ediyorum herkes empati yapsın.

Kendi takımınıza olsa bu kadar rahat konuşur musunuz?

Rakibi bekleyen bir Antalyaspor karşısında ilk yarıda tek bir pozisyona giriyorsan sıkıntı vardır.

Sosa çok fazla top kaybediyor, Osayi ne yapacağını pek bilmiyor!

Takımın tek olumlu yanı 3'lü oynamasına karşın fazla pozisyon vermemesi… Tabi bu durum biraz da Antalyaspor'un oyunuyla ilgili… ilk iki hafta transfer yapılmamasına rağmen kayıpsız geçildi. Yönetim artık elini çabuk tutmalı. Transfer yapmak için puan kaybını beklememeli.