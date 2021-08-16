Yeni hoca, eski Fenerbahçe

Dün sahada oynanan oyuna futbol demek inanın futbola ihanet olur!

Hem Fenerbahçe'nin hem de Adana Demirspor'un kaosu tercih etmesi, pozisyonları bollaştırsa da, futbolun en önemli unsuru olan taktik zekayı iki takımda da göremedik. Vitor Pereira da Samet Aybaba da ilk maçtan gelecek adına olumlu sinyaller vermediler.

Hadi Adana ekibi Süper Lige yeni çıktı ve çok fazla transfer yaptı.

Eksikleri tolore edilebilir.

Ya Fenerbahçe'ye ne demeli?

Geçen sene olduğu gibi yine mükemmel bir Altay performansı izledik. Kalede Altay olmasa yine hüsran olurdu.

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Tabi Szalai ve Tisserand'ın da hakkını yemeyelim. Özellikle ilk yarıda rakibin ataklarına karşı ayakta kalan isimlerdi.

Ne yazıkki yine kaleciyi ve savunma oyuncularını konuşuyoruz.

Vitor Perreira'yı eleştireceğim tek şey saha dizilişi… Yoksa geçen sene başarısız olmuş oyuncu grubuyla yapabileceği çok fazla bir şey yok.

Ama bu 3'lü savunmanın forvet hattı daha iyi bir takım karşısında dağılacağı bir gerçek.

Samatta'nın maliyet- takıma katkı karşılaştırmasına baktığımız zaman yeni Krasiç'i görüyorum!

Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmadığı ortada.

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Çok çok büyük hayal kırıklığı… Valla gol atamamasını geçtim, top kontrolü bile yapamıyor.

Böyle kazık az görülür!

Fenerbahçe ytönetimi büyük ihtimalle eksiklerin farkındadır ama biz yine de hatırlatalım.

Bu takıma golcü lazım, bu takıma 1-2 kanat oyuncusu lazım.

Bir de bu takıma kafası karışık olmayan bir Perreira lazım.

Aksi halde geçen sezonun tıpkısının aynısı olacak.

Benden söylemesi…