Şampiyonluk mu?

Bir sürü karşılaşmanın olduğu akşamda bir o maça, bir bu maça bakmaktan kafamız döndü! Düşmeme derdindeki Ankaragücü şampiyon olmak istemez gibi görünen Fenerbahçe ile karşılaştı. Açıkça söylemek gerekirse maçın başından sonuna kadar istenilen oyunu sergileyemedi Fenerbahçe... Her şeye rağmen Pelkas atamadıklarını atsa yine de rahatça kazanılacak bir maçtı. Zaten sezon başından beri kaçırdıklarını saysak Fenerbahçe şu anda açık ara liderdi. HHH Ben bir futbolcunun eski takımına karşı attığı gole sevinmesine karşı değilim. Amaaa Alper'in yaptığı sus işareti en hafif tabiriyle ayıptır. Haksız yere yıllarca Fenerbahçe'nin ekmeğini yedin Alper! Oynamadan, ense yaparak... Buna rağmen kimse sana yıllarca sesini çıkarmadı sana... Ama bu yaptığın hareket senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Valencia'nın son dakika attığı gol en çok sana gelsin! Galatasaray'ın kazanmasıyla puan farkı iyice kapandı. Son iki maçta şampiyonluk hayalleri devam edecek. Emre Belözoğlu'nun takımı kaybetmemeye devam ediyor. Vallahi hiç inanmadığım halde ben bile şampiyonluğu düşünmeye başladım. Uzun yıllar sonra geriden gelip şampiyon olmak mı? Vallahi harika olur.