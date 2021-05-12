Looser’lar!

Olmuyor, olmuyor, olmuyor... Fenerbahçe yıllardır önem derecesi yüksek maçları kazanamıyor. Bu aslında sadece futbolun doğrularıyla açıklanamaz. Travmatik bir durum olduğu muhakkak. Ve inanın transferle filan çözülecek gibi değil! Emre Belözoğlu'nun yaptığı gole yönelik değişikliklerin hepsi yanlıştı. Sahada fazla hücumuyla olmak çok gol atacağın anlamına gelmiyor.

Özellikle Szalai- Gustavo değişikliğine anlam veremedim. Szalai'nin oyundan çıkışıyla ligin en iyi kontra yapan takımı olan Sivasspor'un ekmeğine yağ sürüldü. Hangi takımın ayağına bu kadar iyi bir fırsat gelir? Her şampiyonluk gittiğinde sorumlu aramaktan sıkıldık artık. Futbolcular kaliteli, paralarını tıkır tıkır alıyorlar. Rakibinin kaybettiği haftada sen de kaybediyorsun. Bu olacak iş mi Allah aşkına?

Ne öndeyken ne de geriden gelirken şampiyonluk stresini kaldıramıyorsun. Böyle mi büyük takım oyuncusu olacaksınız? Sadece iyi oyuncu olmakla büyük takım oyuncusu olunmuyor işte! Büyük takımın looser topçuları! Bundan sonra yapılacak tek şey var. Bu looser'ları takımdan temizlemek! Yoksa gelecek yılda aynı tabloyla karşı karşıya gelirsiniz. Benden söylemesi...