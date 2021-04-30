Polyannacılık!

sezon başından bu yana sarı-lacivertli takım dönen toplarda sürekli sıkıntı yaşıyor.

Rakibin üzerine yüklenirken savunmada büyük açıklar veriyor.

Yine bir duran topta bu kez kalesinde gol görmedi ama golü engellemeye çalışan Gökhan Gönül'ü kaybetti.

Maçın hakemi o pozisyonda bariz gol şansına mı verdi kırmızıyı yoksa Gökhan'ın hareketine mi?

Bence arkadan yaptığı sert müdahaleye verdi.

Alanyaspor gibi ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşırken uzun zamandır oynamayan Mesut'a formayı vermek bence yanlıştı.

Hele eksik kaldıktan sonra; toplu oyunu seven, rakibe pres yapamayacak Mesut Özil'i çıkarmamak daha da büyük yanlıştı.

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Fenerbahçe'ye bakıp bakıp üzülüyorum.Şu organize oyunu sezon başında oynayabilseler belki açık ara yapmışlardı.İkinci yarı bir kişi eksik oynanmasına rağmen sahada yine iyi mücadele eden bir Fenerbahçe vardı.Alanyaspor'un direkten dönen ve Harun'un çıkardığı çok ciddi pozisyonları vardı.Bunun nedeni ikinci yarıda Emre Belözoğlu'nun yaptığı taktik değişikliğiydi.

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Bekleyen ve kontra ataklarla pozisyona girmeyi düşünen Emre hoca, Osayi- Samuel'i oyuna almakta geç kaldı.Zira bu taktiği yapacaksan sana koşucu oyuncu gerekiyor.Camia şampiyonluk için heveslense de benim bu sezondan çokça bir beklentim olmadığını söylemiştim.Beraberlik fena sayılmasa da şampiyonluk için konuşmanın Polyannacılık olacağını gösteriyor.İşte onu ben hiç yapamam!