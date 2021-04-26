İkinci yarı durdu

İlk yarıdaki Fenerbahçe inanılmaz ışıltılıydı. Sağdan, soldan, merkezden, nereden hücum edilmesi gerekiyorsa oradan saldırdı. Hele 3. golün ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bir hareketi vardı ki hiç unutmayacağım.

Takımı önde olmasına rağmen, "Devam devam" diyerek takımını yüreklendirdi, skorun ona hiçbir zaman yetmeyeceğini gösterdi.

Sosa'nın aslında bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Hep başka oyuncular için olmazsa olmaz ifadeleri kullanıldı şimdiye kadar... Oysa gerçek olmazsa olmaz Sosa olmalıydı. Emre Belözoğlu'nun sadece bunu bile anlaması, kısa zamanda takımı iyi tanıdığını anlatıyor.

Harun ve İrfan Can dışında takımda aksayan isim yoktu. Bak Emre hoca öyle haftalara girildi ki; bu günler oyuncu kazanılacak günler değil. Bir zahmet İrfan Can'ı seneye kazanıver! Harun ise Fenerbahçe'nin yeni korkulu rüyası. İki maçtır penaltı yaptırıyor, tuhaf goller yiyor. Uzun zamandır oynamamasının etkisi var elbette. Kaleciler oynayarak gelişir.

Açıkça söylemek gerekirse bu son haftalarda Altay'ı çok arayacağız gibi görünüyor. İkinci yarı Belözoğlu yanlış oyuncu değişiklikleri yaptı.

Uçan Fenerbahçe bir anda duran Fenerbahçe oluverdi. Ya hocam değişiklikler takımın oyununu geliştirmek içindir. Geri götürmek için değil. Takımın en iyilerini çıkarıp, o anda ne yapacağı belli olmayanları oyuna aldın. Az kalsın maç gidiyordu. Bundan sonra en küçük hataya tahammül yok.