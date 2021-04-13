Gidenler, gitmeyenler!

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı ve hakemler hakkında hoşuma giden ve gitmeyenleri yazacağım bu gün...



Hoşuma gidenler 1- Fenerbahçe daha iyi top oynamaya başladı. Saha içi organizasyonu eskisinden daha iyi. 2- Takım içinde hep aradığımız kolej havası geri gelmiş. Bunu gol sevinçlerinde gördük. 3- Yeni hoca Emre Belözoğlu'na takımdaki bütün oyuncular büyük saygı duyuyor. 4- Aleyhte pozisyonlarda herkes hakeme koştu, takım ilk kez "hakkını" aradı. 5- Emre hocanın oyuncu tercihleri ve değişiklikleri bence yerindeydi.



Hoşuma gitmeyenler 1- Gaziantepspor'un attığı gol bence yanlış yere iptal edildi. Mete Kalkavan maçın sonucuna etki edecek bir hata yaptı. 2- Altay barajın altına yatan Pelkas'ı kaldırdı, golü onun kapattığı yerden yedi. Bu sezon çok maç kurtardı ve elbette kredisi var ama öğrenerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Zaman zaman da arkadaşlarını dinleyerek! 3- Emre Belözoğlu bir oyuncuda gereksiz yere inat ediyorsun, yapma! Sen kimden bahsettiğimi biliyorsun! Öyle ya da böyle Fenerbahçe şampiyonluk yarışının hala içerisinde... Tüm olumsuzluklara rağmen... Şampiyon olamasanız da kovalayan olmak taraftarın sevgisini, saygısını geri getirir. Bence en önemlisi bu.