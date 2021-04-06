Yeter mi?

Şampiyonluk yolundaki rakiplerin kaybettiği haftada; kazanmak en önemli şeydi.

İyi oynamak- kötü oynamak önemsizdi aslında... Erol Bulut'un gidişiyle Fenerbahçe'nin ekstra bir performans göstereceğini umuyordum.

Yanılmışım!

Anlayacağınız Fenerbahçe eski tas, eski hamam! İstatistik oranlarında ne kadar yukarıda olursan ol, topu 3 direk arasından geçiremiyorsan sıkıntı var!

Teknik direktörün ismi Erol olsun, Emre olsun; sahada oynanan oyunun birbirinden farkı yok! Öyle ya da böyle Fenerbahçe 65 gün sonra "Teknik direktör" Emre Belözoğlu ile çok çok değerli bir 3 puan aldı. Emre benim dostum, kardeşim... Onun başarılı olmasını herkesten fazla isterim. Lakin bu futbol şampiyonluğa yetmez.

Fazlasını yapmalı Fenerbahçe...

Bonservisi zoraki alınacak olan Samatta'nın gol atmasına ve onun golüyle maçın kazanılması benim için çok değerli. Benim Samatya'dan bahsettiğim performans tam olarak buydu.

Takım kötü oynarken çıkıp atacağın 1 gol hem takımını yarışın içine sokar hem de seni...

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Duran toplardan atılan gollerle ne kadar yarışın içerisinde olursun o başka tabi!Ben şampiyon olacak Fenerbahçe'den fazlasını bekliyorum. Koskoca Fenerbahçe'nin ilk yarıda isabetli şutunun olmamasına anlam veremiyorum. Düşme namzeti olan bir takıma karşı!Umarım kimsenin yapmadığını Emre, "Hoca" kısa zamanda yapıverir. Sarı- lacivertliler gole muhtaç olmaz.Bundan sonra her maç final, her maç olay... kolay olmayacağını biliyorum elbette ama oyuncu kalitesine bakına, "Bu takım şampiyon olur" diyemiyorum ne yazık ki!Umarım yanılırım.