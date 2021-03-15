Bitti Erol hoca

Fenerbahçe kadar dengesiz bir takım görülmemiştir herhalde!

Bir maçı diğerine uymuyor. Tam, "İşte takım oturdu" derken bir sonraki maç, "Bu takımdan hiçbir şey olmaz" dedirtiyor.

Erol Bulut'un Pelkas'ı kenarda oynatma inadı şampiyonluğa maloldu. Mesut varken onun bu tercihini bir nebze olsun anlayabiliyordum.

Ama dün akşam yaptığına ne demeli? Bir takım kendi sahasında bu kadar puan kaybederse şampiyon olamaz. Gençlerbirliği maçı itibariyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitmiştir.

Kimse bana daha 'şu kadar hafta var' edebiyatı yapmasın.

Zaten oynanan oyun da şampiyonluğu hak edecek bir oyun değil!

H H H

Yapılan onca transfere, harcanan milyonlara rağmen sahaya çıkıp, G.Birliği'ne yenilmek utanç verici bir durum. Bu arada G.Birliği takımını yürekten kutluyorum. Çok sayıda gol pozisyonu buldular ancak değerlendiremediler.

Erol Bulut değişiklik yapıyor, takım daha kötü oynamaya, daha çok pozisyon vermeye başlıyor. Kusura bakma Erol hoca Fenerbahçe teknik direktörlüğünün altından kalkamadın.

Bütün takımlar üzerine koyarken sen takımı geri götürdün. Seni severim bilirsin ama Fenerbahçe'yi daha çok severim. Yol yakınken ver istifanı, yoluna bak. Olmayınca olmuyor işte. İnan verdiğin zarar, hakemlerden daha fazla.

Fenerbahçe Yönetimi bir an evvel yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı. Kalitesi düşük oyuncularla yollar ayrılmalı.

Haftaya oynanacak derbinin sportif faaliyetten gayrı bir anlamı kalmadı.