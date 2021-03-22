Beraberlik Aboubakar’dan!

Var olma maçında bu kadar rezalet bir performans ortaya koyan Fenerbahçeli futbolcular için artık yönetim gerekeni yapmalı. Yahu biliyorsunuz bu karşılaşmada alınacak beraberlik bile şampiyonluk ümitlerini tamamen tüketecek. Ama kime neyi anlatıyoruz ki? Sahada Altay, Caner ve biraz da Pelkas dışında maçın öneminin farkında olan yok. Vah Fenerbahçem kimlerin eline düştün? Bu ruhsuzların, bu yeteneksizlerin... Geçen hafta hem yazıp hem de söylemiştim; Erol Bulut'la bu maça çıkarsanız yanlış yaparsınız diye...

Heyhat dinleyen kim? Beşiktaş takımı inanın şiir gibi oynuyor. Her bir oyuncu yetenekleri çerçevesinde her şeyini takım için veriyor. İkinci yarı maçı berabere getiren inanın Ozan değil Aboubakar ve Ghezzal'dı! Ceza sahası içinde yaptıkları laubali hareketler Fenerbahçe'nin oyuna tutunmasını sağladı. Yine Altay'ın müthiş performansını konuşacağımız bir maçı geride bıraktık.

Karşılaşmanın berabere bitmesine karşın Fenerbahçe'nin kaos futbolundan başkasını göremedim. Çılgınca, plansızca ve sadece spontane ataklar... Bence şampiyonluk uzak bir hayal. 1 puan Erol Bulut'un bir kaç hafta daha takımın başında kalmasını sağlayacak. Lakin bu takımdan benim umudum yok dostlar. Yönetim bir an önce yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı.