Gaza basmalı

Haftalardır nasıl oynadığını bilemediğimiz bir Fenerbahçe var sahada! Anlayan varsa beri gelsin! Derli- toplu mu yoksa dağınık mı onu bile anlayamadık! Ama oyuncu kalitesi öylesine yüksek ki; kötü oynarken bile kazanmasını biliyor. Mesut'un sakatlığına çok üzüldüm elbette... Ama sanki Pelkas'ın ilk 11'de olması "şu an için" Fenerbahçe'nin lehine görünüyor. Zira formda olan net bir şekilde Pelkas! Tehditkar bir oyuncu rakipler için. Emin olun Mesut'tan daha tehditkar! İçime sığmayan bir şey söyleyeyim mi? Sarı- lacivertlilerin golcüleri hala maç kazandıramıyor. Golleri Samuel hariç savunmacıların atması açıkçası beni düşündürüyor. Kimse kusura bakmasın; Savunmacıların attığı golleri ve yine kaleci Altay'ı konuşacağımız bir karşılaşmaydı. Skor üstünlüğünü almışsın ama oyun üstünlüğü halen rakibin de elimde... Oysa beklentiler farklı! İyi oynayarak şampiyon olan bir Fenerbahçe izlemek istiyoruz. Bir 45'i iyi diğerini kötü oynama hakkınız yok. Tabi şampiyonluk isteniyorsa! Ligin sonu geliyor ama halen istenen oyun hala ortalarda yok. Bu futbol şampiyonluk futbolu değildir. Şampiyon olabilmek için gaza basmalı, topu Rakibe fazlaca işler yapmanız gerekiyor.