Tak sepeti koluna!

Sezon başından beri birçok kez Fenerbahçe'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim.

Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor.

Sanırım Gustavo dönmeden de toparlanması zor.

Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor!

Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.

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Bir yanda Valencia diğer yanda Samuel atakları olgunlaştıracaklarına, başlamadan bitmesine neden oldular. Mesut ise Obinna'nın adam adama markajı yüzünden bir türlü etkili olamadı.

Yapılan kenar ortaları ise 1.96'lık Atınç'ın kafasında eridi gitti.

Ne yaptığını bilmez hücumlar Fenerbahçe'nin mağlubiyetini engellemezdi zaten. Öyle de oldu.

Bu takımda fazla kraliçe arı var.

Oysa bizim ligimizde işçi arılar iş yapıyor!

Bak Erol hoca; biliyorum daha ligin bitmesine çok var, köprünün altından çok sular geçer. Lakin oynattığın oyun, oyun değil.

Trabzonspor maçı son şansın.

Eğer o karşılaşmadan da böyle bir sonuç çıkarsa; tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!