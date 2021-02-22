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Emre Bol

Emre Bol

22 Şubat 2021 | Pazartesi

Tak sepeti koluna!

Sezon başından beri birçok kez 'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim.
Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor.
Sanırım dönmeden de toparlanması zor.
, ve orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor!
Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.

***

Bir yanda diğer yanda atakları olgunlaştıracaklarına, başlamadan bitmesine neden oldular. Mesut ise 'nın adam adama markajı yüzünden bir türlü etkili olamadı.
Yapılan kenar ortaları ise 1.96'lık 'ın kafasında eridi gitti.
Ne yaptığını bilmez hücumlar Fenerbahçe'nin mağlubiyetini engellemezdi zaten. Öyle de oldu.
Bu takımda fazla kraliçe arı var.
Oysa bizim ligimizde işçi arılar iş yapıyor!
Bak ; biliyorum daha ligin bitmesine çok var, köprünün altından çok sular geçer. Lakin oynattığın oyun, oyun değil.
maçı son şansın.
Eğer o karşılaşmadan da böyle bir sonuç çıkarsa; tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!

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Etiketler :
Samuel, Obinna, Ozan, Erol Hoca, Gustavo, Atınç, Sosa, Mesut, Trabzonspor, Fenerbahçe, Valencia

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