Kadife ayaklı!

Erol Bulut'un son haftalarda uyguladığı topu rakibe verme taktiğinden vazgeçmesi, daha derli toplu bir Fenerbahçe izlememizi sağladı. Defansif ön libero yerine Sosa gibi oyun kurucu ve ofansif orta saha oyuncuyla başlaması sarılacivertlilerin oyun üstünlüğünü maçın her anında hissettirdi. Sosa belki adam kovalayamaz, fazlaca pres yapamaz ama kolay kolay top kaybetmez. Nitekim öyle de oldu. Kadife ayaklı Mesut Özil yavaş yavaş lige ağırlığını koymaya başladı. Bence onun sayesinde Fenerbahçe'nin santrforları ligin en şanslıları haline geldi. Attığı nefis ara pasları, kullandığı adeta ölümcül duran toplar herkesi mest etti. Şimdi santrforlar top Mesut'un ayağına geldiğinde neler yapabildiğinin farkında... Alda at diye attığı pasları üç direk arasına gönderebildiklerinde sorun kalmayacak. Daha bu takıma Gustavo, İrfan Can ve Pelkas gelecek. Özellikle Gustavo çok önemli. Onun girişiyle daha dominant bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yokluğunda takım savunmasında sıkıntılar yaşandığı çok açık. Altay yine yüzde yüz diyebileceğimiz en az 3 önemli pozisyonda gole izin vermedi. Ne zamanki Altay'ı fazlaca konuşmazsak işte o zaman Fenerbahçe'de işler iyiye doğru gidecektir. Karagümrük maçını kaybetsin de Fenerbahçe'ye yeni hoca getirelim diyenler avuçlarını yaladı! Erol Bulut'un artık isminin içinde olduğu tartışmaları, yapacağı doğrularla bitirmesi gerekiyor. Dün geceki gibi oyuncu değişikliği yapmak için bu kadar beklersen olmaz!