Ya yap, ya git!

Böyle bir takımı bu kadar kötü oynatabilmek ekstra beceri istiyor! Alanyaspor karşısında topu rakibe verince çok övmüştüm Erol hocayı... Ama nereden bileyim her maçta topu rakibe verecek! Her maçı bekleyerek oynayacak! Kusura bakma ama Fenerbahçe böyle oynamamalı hocam.

Ben bir gazeteci olarak Aykut Kocaman'ın nasıl oynatacağını bilirken senin farkedememen tuhaf geliyor bana. İyi bir teknik direktörün elinde futbolcular üzerine koymalı.

Ancak bakıyorum da neredeyse takımdaki herkes geriye gitmiş.

Ve geri gitmeye de devam ediyor.

Mesut Özil'i takım gerideyken değil en azından maç başlarken görmek istiyorum. Fenerbahçe kontra atak oynayacak bir takım mı Allah aşkına!

Erol hoca Galatasaray maçından ders almamış anlaşılan...

Slazai özellikle uzatma dakikalarında forvetlere adeta, "Başlarım yapacağınız işe! Ben de öne çıkıyorum" dedi. Hem savunmada hem de hücumda elinden geleni yaptı. Zaten ondan gayri iyi oynadı diyebileceğimiz tek bir isim daha yok.

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Bak Erol hoca; takıma nasıl bir taktik verdiğini açıkçası anlamıyorum. Lakin oyuncuların da anlamıyor! Hele ilk 45 dakikaları çöpe atmandan çok sıkıldım.

Lemos'un bu kaçıncı kırmızı kartı?

Bir stopere ilk öğretilen şey; topu nasıl tereyağından kıl çeker gibi alacaksın, nasıl tatlı sert olacaksın ve nasıl kırmızı kart görmeden maçı tamamlayacaksın!?

Bu kadar kırmızı kart gören bir stoper olur mu ya? Adama "salak" derler!

Artık bu takımın sisteme ihtiyacı var, oyun aklına ihtiyacı var.

Fenerbahçeliler ne yaptığını Nil'e bir takım istiyorlar. Ya bunu yap Erol hoca, ya da git!