Algıcılar!

Geçen hafta övgüler düzdüğümüz Fenerbahçe, birçok eksiği olan Çaykur Rizespor karşısında tam tersi bir görüntü çizdi. Neredeyse bütün futbolcuların vasatın altında kaldığı karşılaşmada Valencia'nın şans golüyle galibiyet geldi. Bu dengesiz performanslar Fenerbahçe'nin başına iş açar.

Benden söylemesi...

Anlayamadığım bir konu ise Valencia ve Nazım'ın özellikle ilk yarıda çok kötü oynamalarına rağmen hücum aksiyonları tercihinin sürekli sağ taraftan kullanılmasıydı.

Thiam gününde olmayınca, Valencia çok pas hatası yapınca, Nazım savunmayı yapamayıp, hücuma da beceremeyince, Pelkas eski görüntüsünden uzak olunca bu dağınık takım çıktı ortaya... Rizespor onca eksiğine karşın sürekli topun arkasına geçti, iyi mücadele etti.

Fenerbahçe adına ise, "iyi oynadı" diyebileceğim tek bir oyuncu bulunmuyor.

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