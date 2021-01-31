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Emre Bol

Emre Bol

31 Ocak 2021 | Pazar

Algıcılar!

Geçen hafta övgüler düzdüğümüz , birçok eksiği olan Çaykur karşısında tam tersi bir görüntü çizdi. Neredeyse bütün futbolcuların vasatın altında kaldığı karşılaşmada 'nın şans golüyle galibiyet geldi. Bu dengesiz performanslar Fenerbahçe'nin başına iş açar.
Benden söylemesi...
Anlayamadığım bir konu ise Valencia ve 'ın özellikle ilk yarıda çok kötü oynamalarına rağmen hücum aksiyonları tercihinin sürekli sağ taraftan kullanılmasıydı.
gününde olmayınca, Valencia çok pas hatası yapınca, Nazım savunmayı yapamayıp, hücuma da beceremeyince, eski görüntüsünden uzak olunca bu dağınık takım çıktı ortaya... Rizespor onca eksiğine karşın sürekli topun arkasına geçti, iyi mücadele etti.
Fenerbahçe adına ise, "iyi oynadı" diyebileceğim tek bir oyuncu bulunmuyor.

***

Bazı kural bilmezler, algı yapıcılar Rizespor'un attığı gole nizami diyorlar ya çok gülüyorum. Ya bilerek yapıyorlar ya da gerizekalılar!
Kalecinin eliyle, çim arasında kalmış top kontrol edilmiş sayılır. Böyle bir durumda müdahale edersen faul olur. Yani ayakta topu iki eliyle tutan kalecinin elindeki topa vurmakla aynı şey!
Bilmem anlatabildim mi çok bilmişler!
İlk maçına çıkan - için şimdilik yazacağım tek olumlu şey hızlı olması. İyi oynayan bir takım içinde daha iyi değerlendireceğiz.
Kötü oynayarak kazanmak önemliydi. Lakin ve karşında çok dikkatli olunmalı.

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Etiketler :
Valencia, Fenerbahçe, Rizespor, Çaykur Rizespor, Hatay, Galatasaray, Thiam, Samuel, Nazım, Osayi, Pelkas

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