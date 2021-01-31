Algıcılar!
Geçen hafta övgüler düzdüğümüz Fenerbahçe, birçok eksiği olan Çaykur Rizespor karşısında tam tersi bir görüntü çizdi. Neredeyse bütün futbolcuların vasatın altında kaldığı karşılaşmada Valencia'nın şans golüyle galibiyet geldi. Bu dengesiz performanslar Fenerbahçe'nin başına iş açar.
Benden söylemesi...
Anlayamadığım bir konu ise Valencia ve Nazım'ın özellikle ilk yarıda çok kötü oynamalarına rağmen hücum aksiyonları tercihinin sürekli sağ taraftan kullanılmasıydı.
Thiam gününde olmayınca, Valencia çok pas hatası yapınca, Nazım savunmayı yapamayıp, hücuma da beceremeyince, Pelkas eski görüntüsünden uzak olunca bu dağınık takım çıktı ortaya... Rizespor onca eksiğine karşın sürekli topun arkasına geçti, iyi mücadele etti.
Fenerbahçe adına ise, "iyi oynadı" diyebileceğim tek bir oyuncu bulunmuyor.
***Bazı kural bilmezler, algı yapıcılar Rizespor'un attığı gole nizami diyorlar ya çok gülüyorum. Ya bilerek yapıyorlar ya da gerizekalılar!
Kalecinin eliyle, çim arasında kalmış top kontrol edilmiş sayılır. Böyle bir durumda müdahale edersen faul olur. Yani ayakta topu iki eliyle tutan kalecinin elindeki topa vurmakla aynı şey!
Bilmem anlatabildim mi çok bilmişler!
İlk maçına çıkan Osayi-Samuel için şimdilik yazacağım tek olumlu şey hızlı olması. İyi oynayan bir takım içinde daha iyi değerlendireceğiz.
Kötü oynayarak kazanmak önemliydi. Lakin Hatay ve Galatasaray karşında çok dikkatli olunmalı.
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