Vay rakiplerin haline!

Mahşerin 3 atlısı yine işi bitirdi. 4. atlı da çok yakında takıma girecek.

İşte o zaman Fenerbahçe tadından yenmez bir ekip olacak. Rakip teknik direktörler inanın ne yapacağını, kime önlem alacağını şaşırıyor. Hangisini kapatsan, öbürü gelip işi bitiriyor.

İşte bu yüzden Fenerbahçe savunulması en zor takım durumunda...

Thiam, Samatta ve Pelkas birbirlerini tanıdıkça daha etkili olmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda gün gelecek gözleri kapalı oynamaya başlayacaklar ki işte o zaman vay rakiplerin haline!

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldiğinden beri, "birileri" "Erol Bulut ne yapacak?" diye ortalığı yangın yerine çevirmeye, karıştırmaya çalışıyor. Bir teknik direktör, takımı nasıl maç kazanacaksa, o isimlerle sahaya çıkar. Mesut Özil mi, Pelkas mı, ya da beraber oynayabilirler mi sorusu kesinlikle şu anda formunu arttırarak hedefine ilerleyen takımı karıştırmaya yöneliktir.Erol hocanın bu tuzağa kesinlikle ve kesinlikle düşmemesi gerekiyor.Kim iyiyse, kim formdaysa, kim daha fazla problem çözüyorsa sahaya o çıkacak. Pelkas'ın müthiş uyumunu ve takıma yaptığı olumlu katkıyı kabul ediyorum. Lakin;Mesut Özil'in daha fazla katkı verip vermeyeceğini kim bilebilir?Ayrıca birlikte pekala oynayabilirler.Bunun örneklerini Avrupa'nın dev takımlarında sıkça görüyoruz. Ne kadar güçlü silahın varsa o kadar kolay yenersin rakibini...

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Yeni transfer Szalai'yi ilk maçı itibariyle çok beğendim. İki golde de atak başlangıcı ondandı. 70 metreye adrese teslim pasları, temiz bir ayağı olduğunu gösteriyor. Lakin bir de baskı altında görmek gerek. Ama ilk maçında, takım arkadaşlarını dahi tanımadan böyle bir performans sergilemesi övgüye değer.